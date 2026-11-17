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Σε μία σύλληψη και 25 προσαγωγές προχώρησε η Αστυνομία στην Πάτρα στο πλαίσιο των συγκεντρώσεων για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Στην Πάτρα, απόψε, πραγματοποιήθηκαν δύο συγκεντρώσεις και πορείες. Η πρώτη, χρονικά, συγκέντρωση έγινε στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης, έξω από το εργατικό κέντρο, όπου μετά τις ομιλίες ακολούθησε πορεία στο κέντρο της πόλης. Κατά την διάρκεια της πορείας, μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων κινήθηκαν προς την πλατεία Ψηλών Αλωνίων φθάνοντας μπροστά από το μνημείο του δολοφονηθέντος καθηγητή, Νίκου Τεμπονέρα.

Η δεύτερη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω από το πρώην παράρτημα του Πανεπιστημίου Πατρών, στη οδό Κορίνθου, όπου τον Νοέμβριο του 1973 είχε καταληφθεί από τους φοιτητές. Κατόπιν, ξεκίνησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας, η οποία πέρασε από το μνημείο του Νίκου Τεμπονέρα και κατέληξε στην οδό Κορίνθου.

Και στις δύο πορείες συμμετείχαν φοιτητές, εργαζόμενοι, μαθητές, μέλη κομμάτων και οργανώσεων, εκπρόσωποι, συλλόγων, φορέων, συλλογικοτήτων, κ.α.

Κατά τη διάρκεια των δύο πορειών ήταν ισχυρή η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων, ενώ πριν από την έναρξη των πορειών αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε μία σύλληψη για παράβαση του νόμου περί όπλων και 25 προσαγωγές.