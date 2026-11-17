“Οι κόρες της Αρετής” έρχονται απόψε στις 22:00 στον Alpha με νέο διπλό επεισόδιο.

Ο Νικόλας το σκάει από το νοσοκομείο και γίνεται φυγάς, αποφασισμένος να δει για τελευταία φορά την Άννα πριν οδηγηθεί στη φυλακή.

Η Άννα, διαλυμένη ψυχολογικά μετά την απόρριψή της από τη φωτογράφιση, καταρρέει όταν μαθαίνει πως στη θέση της επιλέχθηκε η Ναταλία.

Η επανένωσή της με τον Νικόλα μετατρέπεται γρήγορα σε σκληρό καβγά, όταν εκείνος συνειδητοποιεί πως η Άννα κλαίει περισσότερο για το χαμένο όνειρο της δημοσιότητας και των περιοδικών παρά για τη δική του μοίρα.

Ο Νικόλας φεύγει συντετριμμένος και λίγο αργότερα παραδίδεται μόνος του στην αστυνομία.

Την ίδια στιγμή, η Αρετή φτάνει στην εταιρεία αποφασισμένη να εκμεταλλευτεί τη φωτογράφιση της Ναταλίας και απαιτεί αποζημίωση από τους Κεχαγιάδες, προκαλώντας πανικό και νέες εντάσεις.

Η κρίση στην εταιρεία κορυφώνεται, με τον Λεωνίδα να συγκρούεται άγρια με τους γιους του και τον Κωνσταντίνο να οδηγείται σε παραίτηση.

Παράλληλα, η Ναταλία ανακαλύπτει τη μυστική συμφωνία της μητέρας της και εξοργίζεται.

Όταν τελικά βρίσκεται απέναντί της στο γραφείο του δικηγόρου, παίρνει μια απόφαση που σοκάρει τους πάντες: απορρίπτει τη συμφωνία, υπογράφει πως δεν θέλει τίποτα από την εταιρεία και γκρεμίζει μέσα σε μια στιγμή τα μεγάλα όνειρα της Αρετής.

Επεισόδιο: 26

Η Αρετή συγκρούεται σκληρά με τη Ναταλία, κατηγορώντας τη πως κατέστρεψε τη μοναδική ευκαιρία της οικογένειας να ξεφύγει από τη φτώχεια. Την ίδια στιγμή, η Άννα καταρρέει από τις συνέπειες της μήνυσης στον Νικόλα, ενώ η Λουκία φτάνει στα όριά της και ικετεύει την Αρετή να κάνει πίσω.

Στην οικογένεια Κεχαγιά, η κρίση μεγαλώνει. Ο Λεωνίδας βλέπει τους γιους του να διαλύονται, ο Κωνσταντίνος απομακρύνεται όλο και περισσότερο και ο Ανδρέας αρχίζει να διεκδικεί τη θέση που πάντα στεκόταν στη σκιά των άλλων.

Όμως η Τζένη κουβαλά ένα επικίνδυνο μυστικό από το παρελθόν της, που επιστρέφει ξαφνικά και απειλεί να τινάξει τον γάμο της στον αέρα.

Κι ενώ η Μαρίνα νιώθει την απειλή του Λάμπρου, η Ναταλία και ο Αλέξης έρχονται πιο κοντά από ποτέ. Μέσα σε μια νύχτα γεμάτη βόλτες, γέλια και εξομολογήσεις, οι δυο τους παραδίδονται επιτέλους στο συναίσθημα. Αυτή τη φορά, όμως, το φιλί τους ίσως αλλάξει τα πάντα.

Δείτε αποσπάσματα επεισοδίου

Η κρίση στην εταιρεία κορυφώνεται, με τον Λεωνίδα να συγκρούεται άγρια με τους γιους του

Ο Νικόλας συλλαμβάνεται

Το παρελθόν της Τζένης επιστρέφει

Η Λουκία παρακαλά την Αρετή να αποσύρει τη μήνυση

Δείτε το trailer: