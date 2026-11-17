Καθηλώνει η συνέχεια της σειράς “Κρίνο και Αγκάθι” απόψε στις 21:00 στον Αντ1.

Ο θάνατος του Στέλιου βυθίζει το χωριό στο πένθος, καθώς το σώμα του ανασύρεται από το πηγάδι και η οικογένειά του συντρίβεται μπροστά στην απώλεια.

Η Λευκή εγκαταλείπει την προσπάθεια να πάει στον εισαγγελέα και τρέχει με τον Μάρκο στο σπίτι της, όπου το κοινό πένθος τη φέρνει για λίγο κοντά στους δικούς της, πριν η Χρυσούλα τής φορτώσει την ευθύνη για την κατάρρευση του πατέρα τους.

Η Λεμονιά από την άλλη πνίγεται από ενοχές, ενώ ο Μήτρος τη συγκρατεί βεβαιώνοντάς τη πως όλοι αποδίδουν την πτώση στο πηγάδι στο γεγονός ότι ο Στέλιος ήταν μεθυσμένος.

Όμως, οι πρώτες αμφιβολίες ήδη γεννιούνται: ο Σκλίβας που μαθαίνει για τον θάνατο θυμάται τον Στέλιο νηφάλιο και ο Γεροδήμος, που επιστρέφει εκτάκτως από την κλινική, ζητά να μην κλείσει η υπόθεση, στηριζόμενος στο ότι ο Στέλιος είχε ζητήσει να του μιλήσει πριν τον θάνατό του.

Την ίδια ώρα που η Λευκή διαβάζει ένα παλιό γράμμα του πατέρα της και καταρρέει, ο παπάς έρχεται να της αποκαλύψει την αλήθεια για τον Ηλία και την εικόνα, ενώ ο Μήτρος ανακαλύπτει έντρομος πως λείπει το χρυσό του φυλαχτό…