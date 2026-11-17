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Προληπτικές προσαγωγές πραγματοποίησαν αστυνομικοί στην Πάτρα κατά την διάρκεια της πορείας από την 53η επέτειο εξέγερσης από το Πολυτεχνείο. Μεγάλη, πάντως, ήταν η πορεία με φοιτητές, μαθητές, πολίτες και συνδικάτα στην πόλη.

Με σημεία αναφοράς το Εργατικό Κέντρο Πάτρας και το Παράρτημα του Πανεπιστημίου Πατρών, στην οδό Κορίνθου, οι κινητοποιήσεις και η πορεία έδωσαν αγωνιστικό χαρακτήρα στην επέτειο.

Στις συγκεντρώσεις συμμετείχαν η Δημοτική Αρχή, εργατικά σωματεία, φοιτητές και φορείς της πόλης. Ο χώρος συνδέθηκε με τις φοιτητικές κινητοποιήσεις του Νοεμβρίου του 1973 και διατηρεί ιδιαίτερο συμβολισμό στην ιστορία της αντιδικτατορικής πάλης στην Πάτρα.