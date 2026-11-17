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Ξεκίνησε στις 6:20 το απόγευμα της Τρίτης (17/11/26), στη Θεσσαλονίκη, η πορεία για την 53η επέτειο της ιστορικής Εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Μέλη φοιτητικών συλλόγων, συνδικάτων, πολιτικών κινήσεων, φορέων και συλλογικοτήτων και χιλιάδες πολίτες κάθε ηλικίας, συγκεντρώθηκαν στην Εγνατία Οδό και από ύψος της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ -επίκεντρο των τριήμερων εκδηλώσεων μνήμης για το Πολυτεχνείο στη Θεσσαλονίκη– ξεκίνησαν την πορεία προς το προξενείο των ΗΠΑ.

Στην κεφαλή της πορείας βρίσκεται το μπλοκ του Συνδέσμου Φυλακισθέντων Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ 1967-74) και ακολουθούν φοιτητικοί σύλλογοι, συνδικάτα, κόμματα, κοινωνικές κινήσεις και συλλογικότητες.

Αυτή την ώρα, η πορεία κατεβαίνει την οδό Εθνικής Αμύνης για να συνεχίσει στην οδό Τσιμισκή.

Στο μεταξύ η Αστυνομία προχώρησε σε οκτώ προσαγωγές ατόμων στο πλαίσιο προληπτικών ελέγχων. Αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί σε διάφορα σημεία και περιφρουρούν την πορεία για την αποτροπή επεισοδίων.