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Το τελευταίο “αντίο” στον μόλις 18 μηνών Ζαχαρία-Ευάγγελο είπαν σήμερα Τρίτη 17 Νοεμβρίου στον ναό Αγίου Γεωργίου στη Νέα Αλικαρνασσό οι συντετριμμένοι γονείς, συγγενείς και φίλοι. Ο θάνατος του βρέφους έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία της Νέας Αλικαρνασσού αλλά και ευρύτερα του Ηρακλείου.

Στην εξόδιο ακολουθία του μικρού Ζαχαρία-Ευάγγελου, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, στο Κοιμητήριο της Νέας Αλικαρνασσού, χοροστάτησε ο αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ευγένιος, συμμετέχοντας στο ύστατο “αντίο” στο 18 μηνών αγοράκι που έφυγε τόσο πρόωρα από τη ζωή. Η παρουσία του Προκαθημένου της Εκκλησίας της Κρήτης προσέδωσε ιδιαίτερη συγκινησιακή φόρτιση στην τελετή, καθώς συγγενείς και φίλοι συγκεντρώθηκαν για να αποχαιρετήσουν τον μικρό Ζαχαρία και να σταθούν στο πλευρό της οικογένειάς του αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες ώρες, σύμφωνα με το neakriti.

Ιδιαίτερα συγκινητικά είναι τα λόγια με τα οποία ο πατέρας του 18 μηνών παιδιού αποχαιρέτησε τον γιο του μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ζαχαρούλι μου. Χαμογελαστό παιδάκι μου. Καρδιά μου», έγραψε, εκφράζοντας τον πόνο του για την απώλεια.

Η ανάρτησή του ολοκληρώνεται με τα λόγια:

«Στο καλό καρδιά μου καλό ταξίδι. Θα σε θυμάμαι για πάντα».

Η τραγωδία που συγκλόνισε τη Νέα Αλικαρνασσό

Το δυστύχημα σημειώθηκε την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, όταν ο μικρός Ζαχαρίας-Ευάγγελος φέρεται να κατάπιε μικρή ποσότητα βενζίνης, την οποία βρήκε σε μπουκάλι μέσα στο μπάνιο της οικογενειακής κατοικίας.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το αγοράκι βρισκόταν μαζί με τη μητέρα του, η οποία εκείνη τη στιγμή έπλενε τα χέρια της στον νιπτήρα.

Όπως φέρεται να περιέγραψε η ίδια στις αρχές, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το παιδί άνοιξε το ντουλάπι κάτω από τον νιπτήρα, πήρε το μπουκάλι που περιείχε καθαρή βενζίνη και κατανάλωσε μικρή ποσότητα.

Η μητέρα αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί και ζήτησε αμέσως βοήθεια.

Κατά τη διακομιδή του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, το παιδί υπέστη καρδιακή ανακοπή.

Οι διασώστες κατάφεραν να επαναφέρουν τον καρδιακό παλμό του με καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, ενώ στο νοσοκομείο διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων.

Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, ο 18 μηνών Ζαχαρίας-Ευάγγελος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους οι γονείς

Μετά το περιστατικό συνελήφθησαν η 31χρονη μητέρα και ο 37χρονος πατέρας του παιδιού, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν βρισκόταν στην κατοικία την ώρα του δυστυχήματος.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση.

Τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου οδηγήθηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους.

Η συνήγορός τους, Θένια Λαμπρινουδάκη, δήλωσε:

«Μετά από πολύωρη διαδικασία, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν να αφεθούν ελεύθεροι χωρίς την επιβολή κάποιου όρου. Και οι δύο γονείς, όπως καταλαβαίνετε, είναι σε τραγική κατάσταση και σε άσχημη ψυχολογία. Αυτό που θέλω να παρακαλέσω είναι να τους δώσουμε χρόνο να θρηνήσουν την απώλεια του μικρού τους παιδιού».

Όπως πρόσθεσε, οι γονείς δυσκολεύονται ακόμη να συνειδητοποιήσουν την απώλεια, καθώς τα γεγονότα εξελίχθηκαν μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

Η προειδοποίηση για τις επικίνδυνες ουσίες στο σπίτι

Με αφορμή το δυστύχημα, ο γενικός διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης, επισήμανε τους κινδύνους που εγκυμονεί η πρόσβαση μικρών παιδιών σε χημικές ουσίες.

Όπως εξήγησε, η σοβαρότητα ενός τέτοιου περιστατικού εξαρτάται από το είδος και την ποσότητα της ουσίας, την ηλικία του παιδιού και τον χρόνο που μεσολαβεί μέχρι την αναζήτηση ιατρικής βοήθειας.

«Σε μια τόσο μικρή ηλικία, ακόμη και ελάχιστη ποσότητα μπορεί να επιφέρει, όπως και έγινε, το μοιραίο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Παπαδάκης υπογράμμισε ότι σε περίπτωση κατάποσης επικίνδυνης ουσίας είναι απαραίτητη η άμεση επικοινωνία με το Κέντρο Δηλητηριάσεων, με διαθέσιμη την ετικέτα του προϊόντος, ώστε να δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες.

Τόνισε ακόμη ότι κάθε ουσία απαιτεί διαφορετική αντιμετώπιση, προειδοποιώντας πως η πρόκληση εμετού σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως μετά από κατάποση χλωρίνης, μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση.