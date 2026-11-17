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Οργανωμένη σφοδρή επίθεση από ομάδα ατόμων δέχτηκε διμοιρία των ΥΑΤ, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το μεσημέρι της Τρίτης (17/11) στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η επίθεση έλαβε χώρα περίπου στις 16:35 επί της οδού Ιωάννου Παπαρρηγοπούλου, όταν οι δράστες φέρεται να έριξαν μάρμαρα, πέτρες, καδρόνια και ένα γκαζάκι στη διμοιρία των ΥΑΤ.

Στο σημείο συνελήφθη ένας 51χρονος, τονίζουν οι πηγές της ΕΛΑΣ, ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία καδρόνια, ειδικά διαμορφωμένα με αιχμηρή μύτη και γκαζάκι που εξερράγη κατά την επίθεση.

Δείτε την εικόνα: