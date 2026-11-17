Ο Naji Sharifi Zindashti, Ιρανός υπήκοος που καταζητείται από το FBI για υπόθεση σχεδιαζόμενων δολοφονιών στις ΗΠΑ και συνδέεται με δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών, περιλαμβάνεται στα πρόσωπα που συνδέουν οι Αρχές της Βόρειας Μακεδονίας με την υπόθεση προετοιμασίας στοχευμένης δολοφονίας στην Ελλάδα. Η έρευνα έχει οδηγήσει στη σύλληψη πέντε υπηκόων της Βόρειας Μακεδονίας (οι τέσσερις έχουν προφυλακιστεί και ένας έχει τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό, ενώ ένα έκτο άτομο αναζητείται από τις Αρχές), ενώ εξετάζονται οι διασυνδέσεις του δικτύου με πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό των ιρανικών υπηρεσιών πληροφοριών και ασφαλείας.

Ο Naji Sharifi Zindashti, ηλικίας 52 ή 54 ετών, αναζητείται από τις αμερικανικές Αρχές για την εμπλοκή του σε σχέδιο δολοφονίας δύο ανθρώπων στο Μέριλαντ των ΗΠΑ. Το όνομά του περιλαμβάνεται στον κατάλογο καταζητουμένων του FBI, το οποίο τον συνδέει με εγκληματικό δίκτυο που δραστηριοποιείται από το Ιράν.

Στην υπόθεση που ερευνούν οι ελληνικές Αρχές και οι υπηρεσίες ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας, ο Zindashti συνδέεται με τον επίσης Ιρανό υπήκοο Edris Jahangiri Mavaneh. Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας, ο Mavaneh διατηρεί επαφές με πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό των ιρανικών υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών και είχε κεντρικό ρόλο στον συντονισμό του σχεδίου επίθεσης στην Ελλάδα.

Η έρευνα της ΕΥΠ και οι πέντε συλλήψεις

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ και των Αρχών της Βόρειας Μακεδονίας, με τη συμμετοχή και άλλων ξένων υπηρεσιών ασφαλείας. Η συνεργασία βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρχές του 2026, με αντικείμενο τον εντοπισμό προσώπων που συνδέονται με ιρανικά δίκτυα και ενδέχεται να συμμετέχουν στην προετοιμασία επιθέσεων.

Η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας ανακοίνωσε ότι εντόπισε ομάδα ατόμων ηλικίας από 29 έως 73 με διασυνδέσεις στο οργανωμένο έγκλημα, τα οποία, υπό τις οδηγίες Ιρανού υπηκόου, είχαν αναλάβει την προετοιμασία και την υλικοτεχνική υποστήριξη τρομοκρατικής επίθεσης ή στοχευμένης δολοφονίας εναντίον προσώπου στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά πέντε υπήκοοι της Βόρειας Μακεδονίας. Ο ένας εντοπίστηκε και συνελήφθη στην Ελλάδα και στη συνέχεια εκδόθηκε στη χώρα του, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις συνελήφθησαν από τις Αρχές της Βόρειας Μακεδονίας. Η υπόθεση συνδέεται με τις εξελίξεις της 12ης Νοεμβρίου, χωρίς να έχει δημοσιοποιηθεί η ταυτότητα του προσώπου που αποτελούσε τον στόχο της επίθεσης.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, φορητοί και επιτραπέζιοι υπολογιστές, συσκευές αποθήκευσης USB, σημειωματάρια με στοιχεία επικοινωνίας, ένα σκίτσο στο οποίο είχε σημειωθεί μια τοποθεσία, καθώς και πυροβόλα όπλα και πυρομαχικά, για ορισμένα από τα οποία δεν υπήρχε η απαιτούμενη άδεια. Τα κατασχεθέντα αντικείμενα θα υποβληθούν σε περαιτέρω εξέταση και πραγματογνωμοσύνη.

Οι επαφές με τον καθοδηγητή

Από την έρευνα προέκυψαν στοιχεία για μυστικές συναντήσεις των εμπλεκομένων σε τρίτες χώρες, μεταξύ των οποίων και το Ιράν. Οι Αρχές της Βόρειας Μακεδονίας αναφέρουν ότι επιβεβαίωσαν τις επαφές των μελών του δικτύου με τον Edris Jahangiri Mavaneh, στον οποίο αποδίδουν την καθοδήγηση των προπαρασκευαστικών ενεργειών.

Παράλληλα, η υπηρεσία ασφαλείας της γειτονικής χώρας εκτιμά ότι η συγκεκριμένη υπόθεση εντάσσεται σε ευρύτερη πρακτική των ιρανικών υπηρεσιών πληροφοριών, οι οποίες αξιοποιούν εγκληματικά δίκτυα σε τρίτες χώρες για την οργάνωση επιθέσεων, επιδιώκοντας να αποκρύψουν την άμεση εμπλοκή τους.

Οι έρευνες συνεχίζονται με τη συνεργασία της ΕΥΠ, της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας και άλλων ξένων υπηρεσιών, προκειμένου να εντοπιστούν όλα τα πρόσωπα που συνδέονται με το δίκτυο και να διευκρινιστεί ο ρόλος τους στον σχεδιασμό της επίθεσης στην Ελλάδα.