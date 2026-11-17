Στη Βραζιλία σάλο έχει προκαλέσει η υπόθεση της διπλής δολοφονίας, με θύματα ένα ζευγάρι το οποίο σκοτώθηκε από τα πυρά του πρώην γαμπρού του. Ο 40χρονος Βαντουίρ Τσάβες πυροβόλησε θανάσιμα τον πεθερό και την πεθερά του, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του, το οποίο κατέληξε στον θάνατο του δράστη, κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης.

Το έγκλημα σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Τετάρτης σε μπαρ στην πόλη Μαρακατζού. Νεκροί είναι ο 55χρονος πρώην αστυνομικός Αρινάλντο Σεραφίμ Σαντάνα και η 54χρονη σύζυγός του Ροσάντζελα Νικολέτι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δράστης πυροβόλησε συνολικά 15 φορές στο κεφάλι των δύο θυμάτων.

Οι αστυνομικές αρχές αποδίδουν το κίνητρο της επίθεσης στην άρνηση του 40χρονου να αποδεχθεί τον χωρισμό του από τη σύζυγό του, με την οποία είχε αποκτήσει μακροχρόνια σχέση διάρκειας 16 ετών. Η γυναίκα, κόρη του ζευγαριού που δολοφονήθηκε, δεν επιθυμούσε να επανασυνδεθεί μαζί του.

Όπως προκύπτει από την αστυνομική ενημέρωση, μετά τη διάλυση του γάμου ο Τσάβες άρχισε να απειλεί την πρώην σύντροφό του, επιχειρώντας παράλληλα να την πείσει να επιστρέψει κοντά του.

Εκπρόσωπος των αρχών περιέγραψε την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί πριν από το έγκλημα, αναφέροντας ότι το ζευγάρι είχε χωρίσει και ο 40χρονος δεν αποδεχόταν την απόφαση της γυναίκας να μην υπάρξει επανασύνδεση.

Το ανθρωποκυνηγητό και ο εντοπισμός του 40χρονου

Μετά τη δολοφονία των δύο ανθρώπων, ο δράστης εγκατέλειψε το σημείο και εξαφανίστηκε, προκαλώντας κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων για τον εντοπισμό του.

Η πληροφορία που οδήγησε στα ίχνη του έφτασε στις αρχές μέσω ανώνυμης καταγγελίας. Σύμφωνα με αυτή, ο 40χρονος βρισκόταν σε περιοχή κοντά σε ξενοδοχείο της πόλης όπου είχε διαπράξει το διπλό έγκλημα.

Το πρωί του Σαββάτου, περίπου στις 06:40, αστυνομικοί της μονάδας ειδικών επιχειρήσεων έφτασαν στο σημείο προκειμένου να προχωρήσουν στη σύλληψή του. Οι πληροφορίες ανέφεραν ότι ο Τσάβες φορούσε στολή παραλλαγής και είχε καλύψει το σώμα του με λάσπη.

Νεκρός μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών με αστυνομικούς

Η επιχείρηση εντοπισμού και απομάκρυνσής του από την περιοχή πήρε βίαιη τροπή, όταν ο 40χρονος φέρεται να έβγαλε όπλο και να το έστρεψε προς τους αστυνομικούς.

Οι τελευταίοι άνοιξαν πυρ, με αποτέλεσμα ο Βαντουίρ Τσάβες να τραυματιστεί θανάσιμα και να χάσει τη ζωή του.

Με τον θάνατό του ολοκληρώθηκε η αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό του ανθρώπου που κατηγορείται για τη δολοφονία του πρώην πεθερού και της πρώην πεθεράς του, σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Βραζιλίας.

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