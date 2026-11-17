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Το ζήτημα της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη θα βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ και του επικεφαλής πολιτικής του Πενταγώνου, Έλμπριτζ Κόλμπι.

Σύμφωνα με τον Γερμανό υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, οι οριστικές αποφάσεις και η ακριβής κλίμακα μιας ενδεχόμενης μείωσης αναμένεται να ξεκαθαρίσουν εντός των επόμενων εβδομάδων.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγσεθ, αποκάλυψε την επανεξέταξη διάρκειας έξι μηνών τον Ιούνιο και απείλησε να παρακρατήσει ορισμένες από τις οικονομικές συνεισφορές των ΗΠΑ προς το ΝΑΤΟ εάν οι σύμμαχοι που «επωφελούνται χωρίς να συνεισφέρουν» υστερούσαν στις αμυντικές τους δαπάνες.

Ο ίδιος δεν δήλωσε ρητά ότι η επανεξέταξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε περικοπές στους 80.000 Αμερικανούς στρατιώτες που είναι ανεπτυγμένοι στην Ευρώπη, αλλά επεσήμανε πως ο στόχος είναι να δοθεί ώθηση στην Ευρώπη ώστε να αναλάβει μεγαλύτερο βάρος, επιτρέποντας παράλληλα στον αμερικανικό στρατό να ανταποκριθεί στις παγκόσμιες δεσμεύσεις του.

«Αναμένουμε αλλαγές στα επίπεδα των στρατευμάτων, αλλά δεν γνωρίζουμε ακόμη τίποτα συγκεκριμένο», δήλωσε ο Πιστόριους ενόψει μιας συνάντησης με τους ομολόγους του από την ΕΕ στις Βρυξέλλες, στην οποία ο Κόλμπι θα συμμετάσχει για ένα γεύμα εργασίας.

«Αλλά πάλι, μια μετατόπιση στην ισορροπία των συμβατικών δυνάμεων θα είχε συμβεί υπό οποιονδήποτε άλλο Αμερικανό πρόεδρο, λόγω της αυξημένης εμπλοκής στον Ινδο-Ειρηνικό», πρόσθεσε.

Η Γερμανία φιλοξενεί περίπου 35.000 Αμερικανούς στρατιώτες, γεγονός που αποτελεί τη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ευρώπη.

Το αποτέλεσμα της επανεξέταξης αναμένεται να παρουσιαστεί πριν από τα Χριστούγεννα.

Ευρωπαϊκές στρατιωτικές πηγές έχουν εκφράσει την εκτίμηση ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να μετακινήσει μια ταξιαρχία ή περίπου 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία είτε στην Ασία είτε πλησιέστερα στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, στην Πολωνία.

Ο Πιστόριους ανέφερε ότι οι τρέχουσες συνομιλίες αποσκοπούν στον συντονισμό με την Ουάσιγκτον προκειμένου να αποτραπούν επικίνδυνα κενά στις ευρωπαϊκές αμυντικές δυνατότητες του ΝΑΤΟ που ενδεχομένως να προκληθούν από οποιαδήποτε μείωση των αμερικανικών δυνάμεων.

Σύνοδος στο Ράμσταϊν για την αεράμυνα της Ουκρανίας

Αργότερα, ο Κόλμπι θα συμμετάσχει σε συνάντηση της αποκαλούμενης Ομάδας του Ράμσταϊν, η οποία αποτελείται από τους στρατιωτικούς υποστηρικτές της Ουκρανίας, στην έδρα του ΝΑΤΟ, με αντικείμενο την αποστολή περισσότερου οπλισμού στο Κίεβο ενόψει ενός σκληρού χειμώνα, καθώς η Ρωσία κλιμακώνει τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον των πολιτικών υποδομών.

Ο Πιστόριους δήλωσε ότι η Γερμανία και η Νορβηγία θα χρηματοδοτήσουν ένα ακόμη πακέτο αμερικανικών όπλων στο πλαίσιο του προγράμματος PURL, εστιάζοντας στην προμήθεια περισσότερων πυραύλων PAC-2 και PAC-3 για τα συστήματα αεράμυνας Patriot στην Ουκρανία.

«Αυτό είναι το πέμπτο πακέτο στο οποίο συμμετέχει η Γερμανία. Αυτή τη φορά, παρέχουμε 300 εκατομμύρια δολάρια», σημείωσε ο Πιστόριους.

Όπως ανέφερε, η Γερμανία εργάζεται για την ενσωμάτωση του πυραύλου της IRIS-T με τα νορβηγικά συστήματα αεράμυνας NASAMS, ενώ πρόκειται να παραδώσει επιπλέον ραντάρ, πυρομαχικά για drones και μαχητικά αεροσκάφη στο Κίεβο.

«Θα απευθύνουμε για άλλη μια φορά έκκληση στην αίσθηση ευθύνης του καθενός», τόνισε ο Πιστόριους, αφήνοντας αιχμές για συμμάχους που διατηρούν ακόμη μεγάλα αποθέματα πυραύλων Patriot.

Η στήριξη προς την Ουκρανία δεν αποτελεί μια φιλανθρωπική εκδήλωση, αλλά υπερβαίνει την αλληλεγγύη και τη στήριξη προς μια χώρα που δέχεται επίθεση, όπως επεσήμανε.

«Πρόκειται για την ασφάλεια της Ευρώπης, και πρόκειται για το πώς θα σταματήσουμε τον Βλαντιμίρ Πούτιν βάζοντάς τον στη θέση του».