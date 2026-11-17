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Ρυζογκοφρέτες με γεύση παρμεζάνα ανακαλεί από την αγορά ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο ΕΦΕΤ και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του Φορέα, κατά τη διενέργεια επιθεώρησης στο πλαίσιο διερεύνησης αναφορών από καταναλωτές, προέβη σε έλεγχο του τροφίμου ρυζογκοφρέτα με γεύση παρμεζάνα των 60 γρ.

Το τρόφιμο εισάγεται από τη Βουλγαρία και διακινείται στην Ελλάδα από την επιχείρηση Καμπάση ΕΠΕ που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Στο προϊόν εμπορικής ονομασίας «Rice Up Parmesan Rice Cakes» με ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 01.07.27 και παρτίδα L07 26 27 διαπιστώθηκε η παρουσία σκουληκιών.

Η επιχείρηση έχει ήδη προβεί σε απόσυρση της σχετικής παρτίδας και βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το προϊόν να μην το καταναλώσουν.