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Σε άθλιες συνθήκες φαίνεται πως ζούσε το ζευγάρι των ηλικιωμένων στον ισόγειο χώρο πολυκατοικίας, όπου ξέσπασε φωτιά το πρωί της Δευτέρας στη Λάρισα.

Το οίκημα βρίσκεται στη συνοικία της Νεράιδας όπου έσπευσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και έκαναν την κατάσβεση της φωτιάς, με τους ηλικιωμένους να μεταφέρονται στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για τις πρώτες βοήθειες.

Ο χώρος όπου διέμεναν οι ηλικιωμένοι κάηκε ολοσχερώς ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει η Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας.

Οι κοινωνικές υπηρεσίες με τη σειρά τους αναμένεται να αναλάβουν να ελέγξουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διέμενε το ζευγάρι, με τις εικόνες του onlarissa.gr, να αποτυπώνουν τη θλιβερή πραγματικότητα.

Όσο για τον 80χρονο άνδρα και την 75χρονη γυναίκα νοσηλεύονται στο ΓΝΛ χωρίς εγκαύματα, αλλά με αναπνευστικά προβλήματα αμφότεροι.