Με τη μαζική συμμετοχή πολιτών συνεχίζονται οι εκδηλώσεις μνήμης για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Ο τριήμερος εορτασμός ολοκληρώνεται σήμερα με το προσκλητήριο των νεκρών της εξέγερσης και την καθιερωμένη πορεία, η οποία θα καταλήξει στην πρεσβεία των ΗΠΑ επί της Βασιλίσσης Σοφίας.

Οι πύλες του Πολυτεχνείου είναι ανοιχτές, με χιλιάδες πολίτες να φτάνουν από νωρίς το πρωί στο σημείο για να αφήσουν λουλούδια, στεφάνια, σημειώματα και ζωγραφιές στο μνημείο. Οι εκδηλώσεις έχουν περιοριστεί σε εξωτερικούς χώρους, καθώς με πρυτανική απόφαση τα κτίρια του Πολυτεχνείου παραμένουν κλειστά.

Από την Παρασκευή, που ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις μνήμης και τιμής, πλήθος κόσμου έχει περάσει από το ιστορικό κτηριακό συγκρότημα της Πατησίων. Μαθητές, φοιτητές, γονείς με τα παιδιά τους, εκπρόσωποι φορέων, οργανώσεων, πολιτικών κομμάτων και νεολαιών έδωσαν το «παρών», αποτίοντας φόρο τιμής στους αγωνιστές της εξέγερσης του Νοεμβρίου του 1973.

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Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας – Επί ποδός 5.000 ένστολοι

Η Ελληνική Αστυνομία βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, με ισχυρή αλλά διακριτική παρουσία στο κέντρο της Αθήνας, ενώ έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ενόψει της σημερινής πορείας. Επίσης τροποποιήσεις έχουν γίνει και στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί από τις δυνάμεις των ΜΑΤ, της ομάδας ΔΙΑΣ, της ΔΡΑΣΗ, της ΟΠΚΕ, της Ασφάλειας και της Τροχαίας αναπτύσσονται από το πρωί σε κομβικά σημεία της Αθήνας, όπως το Πολυτεχνείο, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, οι πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, δημόσια κτήρια και η ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων.

Παράλληλα, drones και ελικόπτερο της ΕΛ.ΑΣ. θα μεταδίδουν εικόνα σε πραγματικό χρόνο στο Κέντρο Επιχειρήσεων, όπου θα γίνεται ο συντονισμός των μέτρων ασφαλείας, ενώ θα πραγματοποιούνται συνεχείς προληπτικοί έλεγχοι.

Στο πλαίσιο των μέτρων θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας, με διακοπές κυκλοφορίας γύρω από το Πολυτεχνείο, τα Εξάρχεια, την Ομόνοια και το Σύνταγμα. Από τις 14:00 θα κλείσουν επίσης οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα», «Πανεπιστήμιο» και «Μέγαρο Μουσικής» και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση.

Παράλληλα, ύστερα από εντολή της αστυνομίας, ο Εθνικός Κήπος θα παραμείνει κλειστός σήμερα Τρίτη 17 Νοεμβρίου από τις 12 μ.μ. μέχρι και το τέλος της ημέρας.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Επίσης, η Τροχαία έχει προχωρήσει σε παρεμβάσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, οι οποίες εφαρμόζονται σταδιακά και ανάλογα με τις συνθήκες και θα διαρκέσουν έως τις 06:00 την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πραγματοποιείται απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης, καθώς και διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, ως εξής:

Στουρνάρη , στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Εξαρχείων και της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου.

, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Εξαρχείων και της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου. 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) , στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κοδριγκτώνος και Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κοδριγκτώνος και Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό. Πεζόδρομος Τοσίτσα.

Πεζόδρομος Πολυτεχνείου.

Μπουμπουλίνας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Στουρνάρη και της Λ. Αλεξάνδρας.

Τζωρτζ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.

Μπόταση, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.

Κάνιγγος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Χαλκοκονδύλη.

Σολωμού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Εξαρχείων.

Καποδιστρίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μπόταση και Γ’ Σεπτεμβρίου.

Πλατεία Εξαρχείων .

. Χαλκοκονδύλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Κάνιγγος.

Αβέρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) και Μάρνη.

Βερανζέρου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κάνιγγος και Μάρνη.

Σπ. Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Αλεξάνδρας και της Πλ. Εξαρχείων.

Σόλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ιπποκράτους και Πατούσα.

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, από τις 06:00, καθώς και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών από τις μεσημβρινές ώρες έως το τέλος των εκδηλώσεων:

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) , σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό. Πλατεία Ομονοίας .

. Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Σταδίου.

Σταδίου , σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό. Πλατεία Συντάγματος .

. Β. Γεωργίου Α’, σε όλο το μήκος της.

Λ. Βασ. Σοφίας , σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό. Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Αλεξάνδρας , σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό. Γέλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Δορυλαίου και Π. Κόκκαλη.

Π. Κόκκαλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γέλωνος και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Δορυλαίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Π. Κυριακού και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αθ. Διάκου και της Λ. Βασ. Αμαλίας.

Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς), στο τμήμα της μεταξύ της Ιεράς Οδού και της Πλ. Ομονοίας.

Αθηνάς, σε όλο το μήκος της.

Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθηνάς και Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς).

Τσόχα, σε όλο το μήκος της.

Σούτσου, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Μαβίλη και της οδού Τσόχα.

Ζαχάρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Αλεξάνδρας και Βασ. Σοφίας.

Λ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Κατεχάκη και Αλεξάνδρας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κατεχάκη και της οδού Φειδιππίδου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Μεσογείων και Βασ. Σοφίας.

Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Φειδιππίδου και Σπ. Μερκούρη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά.

Αρδηττού, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λ. Βασ. Κων/νου.

Βασ. Αλεξάνδρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Βεντήρη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Χατζηγιάννη Μέξη στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Ηριδανού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Παπαδιαμαντοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Αιγινήτου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Παπαδιαμαντοπούλου.

Λούρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Λαμψάκου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Σεμιτέλου στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Κερασούντος, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Καρτάλη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Λυκαονίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Αγγ. Πυρρή, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Ξενίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛ.ΑΣ., οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιούνται σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες.

Αλλαγές στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Ακόμη, σύμφωνα με απόφαση της «Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ», θα πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις στα δρομολόγια και τις στάσεις των συγκοινωνιακών μέσων (λεωφορεία – τρόλεϊ).

Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σχεδιάστηκαν και θα ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας.

Τέλος, η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, να αποφύγουν την κίνηση και στάθμευση των οχημάτων τους στους χώρους των εκδηλώσεων, της διαδρομής της πορείας και πέριξ της πρεσβείας των ΗΠΑ, καθώς επίσης και στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου, τόσο για την εξυπηρέτησή τους όσο και για την αποτροπή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων.