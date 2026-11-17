Ο 51χρονος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη φέρεται να βρίσκεται πίσω από εμπόριο ναρκωτικών αλλά και από την προμήθεια όπλων στα καρτέλ του Μεξικού.

Του ΘΕΟΔΟΣΗ ΠΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Eνα από τα «βαρύτερα» ονόματα της τουρκικής μαφίας στην Ευρώπη και άνθρωπο της απόλυτης εμπιστοσύνης των καρτέλ κοκαΐνης της Λατινικής Αμερικής κατάφερε να συλλάβει το ελληνικό FBI. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από διεθνές ένταλμα που εκδόθηκε σε βάρος του από τις ελβετικές Αρχές.

Πρόκειται για έναν 51χρονο που φέρεται να έχει ηγετικό ρόλο στις επιχειρήσεις των τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων, οι οποίες έχουν αποκτήσει παγκόσμιο βεληνεκές. Η παράνομη δραστηριότητα του συλληφθέντος αφορά εισαγωγές μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης στην Ευρώπη. Ομως, όπως φαίνεται, ο ίδιος άνθρωπος φέρεται να βρίσκεται και πίσω από το λαθρεμπόριο όπλων, χρησιμοποιώντας ένα παράνομο εργαστήριο στην Τουρκία. Πρόκειται για τα λεγόμενα «όπλα-φαντάσματα», καθώς δεν έχουν σειριακό αριθμό ή άλλα στοιχεία ταυτοποίησης, τα οποία κατασκευάζουν οι Τούρκοι μαφιόζοι, προωθώντας τα σε εγκληματίες σε όλη την Ευρώπη. Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, τα τουρκικά παράνομα όπλα έχουν φτάσει να χρησιμοποιούνται ακόμα και από τα σκληρά καρτέλ ναρκωτικών του Μεξικού!

Η δράση του

Βάσει των κατηγοριών που αντιμετωπίζει, ο 51χρονος μέσα σε τέσσερα χρόνια κατάφερε να εισάγει στην Ευρώπη συνολικά 21 τόνους καθαρής κοκαΐνης απευθείας από τα καρτέλ της Κολομβίας και του Μεξικού. Πλέον, όμως, φαίνεται πως διερευνάται και η εμπλοκή του στο παράνομο εμπόριο όπλων, τα οποία είναι ιδιαίτερα δημοφιλή μεταξύ των εγκληματιών, καθώς λόγω της έλλειψης ταυτοποιητικών στοιχείων είναι κατάλληλα για τις δολοφονικές τους ενέργειες. Η σύλληψη του 51χρονου Τούρκου στη Θεσσαλονίκη έφτασε ακόμα και στις διωκτικές Αρχές των ΗΠΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες της «R», το συγκεκριμένο πρόβλημα, δηλαδή τα όπλα-«φαντάσματα» της τουρκικής μαφίας, απασχόλησε έντονα διευθυντικά στελέχη του αμερικανικού FBI σε συνάντηση που είχαν με τους αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Οι Έλληνες ανώτεροι αξιωματικοί είχαν προειδοποιήσει στο πρόσφατο παρελθόν τους άνδρες του FBI για το μέγιστο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν με αυτά τα όπλα οι αστυνομικές υπηρεσίες της Ευρώπης. Ομως όταν ενημερώθηκαν αρχικά οι επιτελείς του FBI, ανέφεραν πως το πρόβλημα αυτό δεν ήταν δικό τους. Μέχρι που τελικά έγινε.

Στην Καλιφόρνια, στο Νέο Μεξικό, αλλά και στο Μεξικό, τα όπλα-«φαντάσματα» της τουρκικής μαφίας έχουν γίνει ανάρπαστα μεταξύ των παρανόμων, καθώς, όπως προαναφέρθηκε, είναι πιστά αντίγραφα γνωστής ευρωπαϊκής μάρκας, απόλυτα λειτουργικά και, μάλιστα, διαθέτουν υψηλά στάνταρ.

Ολα δείχνουν πως αυτά τα όπλα, μέσω του Μεξικού και σε συνάρτηση με τις επαφές που είχε αναπτύξει με τα μεξικανικά καρτέλ ο Τούρκος αρχιμαφιόζος, έφτασαν και στην αμερικανική επικράτεια.

Μόνιμα στην Ελβετία

Την τελευταία δεκαετία ο 51χρονος είχε βρει καταφύγιο σε διάφορες χώρες της Γηραιάς Ηπείρου, ανάμεσά τους βέβαια και η Ελλάδα, ενώ την τελευταία επταετία διέμενε μόνιμα στην Ελβετία όπου και συντόνιζε τις κινήσεις της εγκληματικής οργάνωσης.

Οπως διαπιστώθηκε από τις έρευνες, όχι μόνο των ελβετικών Αρχών, αλλά ακόμα και της Interpol, είχε απευθείας επαφές με τους βαρόνους της κοκαΐνης στη Λατινική Αμερική, κανονίζοντας φορτία μερικών δεκάδων τόνων για την Ευρώπη.

Μάλιστα, ως βάση του στη Λατινική Αμερική θεωρείται ο Ισημερινός, καθώς όλα τα φορτία μέσω της συγκεκριμένης χώρας έφταναν όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά ακόμα και στις ΗΠΑ. Παράλληλα θεωρείται πρόσωπο κομβικό και για τη διακίνηση των όπλων-«φαντασμάτων» της τουρκικής μαφίας στη Γηραιά Ηπειρο και μάλιστα μέσω της χώρας μας από την οποία, όπως εκτιμάται, διέρχονται αρκετά από αυτά τα όπλα.

Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στη βόρεια Ελλάδα, όταν έλαβαν το σήμα από τις ελβετικές Αρχές για ενδεχόμενη διαφυγή του 51χρονου στη χώρα μας, άμεσα πραγματοποίησαν έρευνες και τον εντόπισαν τελικά σε καφετέρια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου τον συνέλαβαν επιτόπου. Στην κατοχή του βρέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα και πλαστά νομιμοποιητικά έγγραφα.

Ηδη, από το υπουργείο Δικαιοσύνης κινούνται όλες οι διαδικασίες προκειμένου ο Τούρκος αρχιμαφιόζος να παραδοθεί στην Ελβετία, όπου και έχει εκδοθεί το διεθνές ένταλμα σύλληψης.