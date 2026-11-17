Σύσκεψη με 7 δημάρχους είχε χθες, Δευτέρα (16/11) ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης για το φλέγον ζήτημα του συντελεστή δόμησης, το οποίο είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις ακόμη και «γαλάζιων» αυτοδιοικητικών.

Οι δήμαρχοι του Βορείου Τομέα, άκουσαν με ικανοποίηση τον Πρωθυπουργό να δεσμεύεται ότι δεν θα ληφθεί καμία απόφαση για τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης χωρίς τη δική τους σύμφωνη γνώμη. Σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν, κάθε δήμος θα αποφασίσει αν θέλει να προχωρήσει και πού σε κάποια από τις αλλαγές. Ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού, λ.χ., έχει αποφασίσει ότι δεν θα υποδεχθεί μεταφορά συντελεστή δόμησης σε καμία από τις τρεις κοινότητές του, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος βρίσκεται και η δημοτική αρχή Παπάγου – Χολαργού. Ωστόσο, κάποιοι δήμαρχοι δηλώνουν ότι θα μελετήσουν τις δυνατότητες που μπορεί να τους παρέχει το συγκεκριμένο εργαλείο.

Στους δήμους η απόφαση

Ως νίκη της τοπικής αυτοδιοίκησης υπό την πίεση των αντιδράσεων ερμηνεύονται οι δεσμεύσεις που έλαβαν οι επτά δήμαρχοι του Βόρειου Τομέα Αττικής στη συνάντησή τους με τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσον αφορά τη μεταφορά συντελεστή δόμησης. Ωστόσο το συγκεκριμένο πολεοδομικό εργαλείο παραμένει στο τραπέζι, με κάποιους από τους δημάρχους να ζητούν περισσότερο χρόνο για να εξετάσουν πιθανή αξιοποίησή του.

Το παρασκήνιο της… αναδίπλωσης

Το σχέδιο της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης, του υπουργείου Περιβάλλοντος, πέρασε αθόρυβα στην ιστορία, με παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς σε διαφορετική περίπτωση το πολιτικό κόστος θα ήταν μεγάλο. Στη σύσκεψη που έλαβε χώρα χθες στο Μέγαρο Μαξίμου, μεταξύ του πρωθυπουργού, του αρμόδιου υπουργού Σταύρου Παπασταύρου, του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και των επτά δημάρχων των βορείων προαστίων, αποφασίστηκε βελούδινα να μπει το σχέδιο ξανά στο συρτάρι.

Η κυβέρνηση, χωρίς να φανεί πως ακυρώνει τελείως τη ρύθμιση, καθώς ειπώθηκε πως «πρόκειται για χρήσιμο πολεοδομικό εργαλείο», ώστε να μην «αδειαστεί» ευθέως το αρμόδιο υπουργείο, δεσμεύτηκε πως με βάση το κείμενο της μελέτης, το οποίο έχει τεθεί σε διαβούλευση, εναπόκειται στους ίδιους τους δημάρχους να αποφασίσουν αν θέλουν να προχωρήσουν ή να κάνουν δραστικές αλλαγές. Αξίζει να σημειωθεί πως στη σύσκεψη υπήρξαν δήμαρχοι που δεν θέλουν να κάνουν καθόλου χρήση του εργαλείου, άλλοι που θέλουν να κάνουν στο 100% και κάποιοι που θέλουν να κάνουν σημαντικές αλλαγές.

Λίγους μήνες πριν από τις εκλογές, η κυβέρνηση δεν ήθελε να αντιπαρατεθεί με τους δημάρχους σε περιοχές όπου τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας προσεγγίζουν το 40%.

Με δεδομένη την αντίδραση των δημάρχων, τόσο επί της ουσίας του σχεδίου όσο και εξαιτίας του κακού χειρισμού του υπουργείου, καθώς δεν ενημερώθηκαν για τις προτεινόμενες αλλαγές, η αναδίπλωση της κυβέρνησης ήταν κάτι παραπάνω από δεδομένη, σύμφωνα με την εφημερίδα «Καθημερινή».

Όταν, μάλιστα, το σχέδιο αφορά σε μια περιοχή όπου η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί μέχρι σήμερα να έχει στις μετρήσεις ποσοστά γύρω στο 38% που φτάνουν έως και το 40%. Η εφαρμογή της συγκεκριμένης μελέτης θα έβαζε απέναντι στην κυβέρνηση όλους τους δημάρχους της συγκεκριμένης περιφέρειας και θα μπορούσε να αποβεί καταστροφική, ειδικά έξι μήνες πριν από τις εκλογές, που δεν υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια να «μαζευτούν» τα λάθη.

Χαρακτηριστικό είναι πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε το θέμα πάνω του. Την ίδια ώρα, άλλωστε, όλα τα κορυφαία στελέχη που εκλέγονται στα βόρεια προάστια, από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη μέχρι τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και όλα τα υπόλοιπα κορυφαία στελέχη, αντέδρασαν στη μελέτη, κάτι που έκανε δεδομένη την απόσυρσή της έστω με τον βελούδινο τρόπο που έγινε. Η κατάληξη της χθεσινής σύσκεψης, που ουσιαστικά περνά την αρμοδιότητα στους δήμους, είναι εν τοις πράγμασι η απόσυρση της συγκεκριμένης μελέτης, με στόχο τη συγκράτηση των ποσοστών στα βόρεια προάστια.