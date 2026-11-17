Το υπερατλαντικό ταξίδι του Βασίλη Μπισμπίκη με τον Γιάννη Οικονομίδη για τη διεθνή προβολή της «Σπασμένης φλέβας» στο Σαν Φρανσίσκο και ο αποχαιρετισμός με τη Δέσποινα Βανδή.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

H «Σπασμένη φλέβα» ανοίγει τα φτερά της πέρα από τα ελληνικά σύνορα και ο Βασίλης Μπισμπίκης αναχώρησε την περασμένη Δευτέρα για ένα σημαντικό υπερατλαντικό ταξίδι. Ο ηθοποιός μαζί με τον σκηνοθέτη της ταινίας και καλό του φίλο Γιάννη Οικονομίδη πέταξε με προορισμό το Σαν Φρανσίσκο για την παρουσίαση της ταινίας στο αμερικανικό κοινό, σε μια περίοδο κατά την οποία η ελληνική παραγωγή διανύει ένα ιδιαίτερα σημαντικό κεφάλαιο στη διαδρομή της.

Η ταινία, που έκανε πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες τον Νοέμβριο του 2025, έχει ξεκινήσει τη διεθνή της πορεία με ορίζοντα τα Όσκαρ. Από τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν ανακοινώθηκε ότι αποτελεί την επίσημη ελληνική πρόταση για τη διεκδίκηση του Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους στην 99η διοργάνωση της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, το ενδιαφέρον για την ταινία έχει ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα. Η τελετή απονομής είναι προγραμματισμένη για τις 14 Μαρτίου 2027 στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες.

Στο πλαίσιο της διεθνούς προώθησής της, έχουν προγραμματιστεί προβολές στο Presidio Theater του Σαν Φρανσίσκο, με τον Γ. Οικονομίδη και τον Β. Μπισμπίκη να δίνουν το «παρών» και να συνομιλούν με τους Ελληνες ομογενείς. Ο Μπισμπίκης, ένας από τους πρωταγωνιστές της ταινίας, μαζί με τη Μαρία Κεχαγιόγλου, την Μπέττυ Αρβανίτη, τον Στάθη Σταμουλακάτο και την Κλέλια Ρένεση, προετοίμαζε εδώ και καιρό το ταξίδι του, καθώς οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις στην Ελλάδα ήταν αυξημένες.

Ο ηθοποιός πρωταγωνιστεί στο θέατρο «Cartel», στις παραστάσεις «Ανθρωποι και ποντίκια» και «Σωσμένος», ενώ χρειάστηκε να συνεννοηθεί και με την παραγωγή της σειράς «Δύο μαύρα πουκάμισα» του Mega, στην οποία συμμετέχει, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές στο πρόγραμμα των γυρισμάτων.

Λίγο πριν από την αναχώρησή του, στο πλευρό του βρέθηκε και η Δέσποινα Βανδή. Η τραγουδίστρια, που εμφανίζεται φέτος μαζί με τη Νατάσα Θεοδωρίδου στο «ΝΟΧ», έφυγε αμέσως μετά το τέλος του προγράμματος, το βράδυ της Κυριακής, προκειμένου να περάσει λίγες στιγμές με τον σύντροφό της πριν από το υπερατλαντικό ταξίδι του. Ο Β. Μπισμπίκης είχε βρεθεί στην πρεμιέρα της δύο ημέρες νωρίτερα, της είχε ευχηθεί δημόσια γράφοντας «Καλή επιτυχία, ζωή μου» και καμάρωνε τη Δέσποινα στην εντυπωσιακή εναέρια είσοδό της στη σκηνή. «Την Κυριακή, εκείνη έφυγε αμέσως μετά το τέλος του προγράμματος για να προλάβει να περάσει λίγο χρόνο μαζί του, προτού εκείνος αναχωρήσει για την Αμερική», ανέφερε στη Realnews άνθρωπος από τον καλλιτεχνικό χώρο.

Μέχρι την επιστροφή του ηθοποιού, οι δυο τους διατηρούν καθημερινή επικοινωνία, με τηλεφωνήματα και βιντεοκλήσεις, ενώ μοιράζονται τα νέα τους στηρίζοντας ο ένας τον άλλον.