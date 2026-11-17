Την Φαίη Ξυλά υποδέχτηκε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στο «Happy Day», το πρωί της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου. Η γνωστή ηθοποιός μιλώντας με την οικοδέσποινα της ψυχαγωγικής εκπομπής του ALPHA, μίλησε για την προσωπική της ζωή και τον γιο της.

Μιλώντας για το πώς είναι ως μητέρα, η Φαίη Ξυλά είπε στη συνέντευξή της: «Δεν είμαι γενικά αυστηρός άνθρωπος. Εννοείται ότι βάζω όρια, γιατί με τα όρια τα παιδιά αισθάνονται ασφάλεια, και όλοι μας νομίζω αισθανόμαστε ασφάλεια όταν υπάρχουν όρια, αλλά προσπαθώ να το κάνω με καλό τρόπο και γενικά δεν είμαι αυστηρή.

Επειδή είμαστε πολύ της συζήτησης και του να τα αναλύσουμε τα πράγματα, όταν αυτό γίνει μία-δύο-τρεις φορές, εντάξει μπορεί να εκνευριστώ, άνθρωπος είμαι. Θα εκνευριστώ, αλλά θα το πάρω και πίσω αμέσως».

Σε άλλο σημείο, η ηθοποιός αναφερόμενη στον γιο της, εξήγησε πως: «Έχει κάποια έφεση προς τα καλλιτεχνικά, τουλάχιστον εγώ διακρίνω να έχει. Αλλά δεν ξέρω αν είναι κάτι που θα το ακολουθήσει. Ασχολείται με τα καλλιτεχνικά, του αρέσουν, αλλά είναι πολύ καλός και με τα αθλήματα.

Κάνει ποδόσφαιρο. Αυτό έχει κρατήσει, έχει κάνει πολλά. Γενικά πάντα κάνει κάποιο άθλημα και έχει μία έφεση προς αυτό. Τώρα είναι πολύ μικρός, δεν ξέρω τι θα ακολουθήσει. Εμένα θα μου άρεσε πάρα πολύ να ασχοληθεί με κάτι καλλιτεχνικό, δεν το συζητώ, αλλά δεν θα το δρομολογούσα προς αυτό».