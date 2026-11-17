Νέο περιστατικό πυρκαγιάς σε δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν το βράδυ της Δευτέρας (16/11), αποδίδοντας το συμβάν σε πρόσκρουση του πλοίου σε θαλάσσια νάρκη, όπως μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δεν έγιναν γνωστά ούτε το όνομα και το φορτίο του πλοίου ούτε πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του πληρώματος. Οι ιρανικές αρχές υποστηρίζουν, ωστόσο, ότι πρόκειται για το τέταρτο δεξαμενόπλοιο που υφίσταται ζημιές από νάρκη, επιχειρώντας να διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ μέσω διαδρομής που δεν είχε λάβει την απαραίτητη έγκριση.

The Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Coast Guard announced that two more oil tankers were detonated by naval mines and caught fire while attempting to cross the Strait of Hormuz via an "unauthorized southern route" with the support of U.S. military forces last night. As a result, since yesterday, six tankers have caught fire and sunk, leading to pollution of the strait’s waters. Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Στα 2,14 δισ. ευρώ το εμπόριο Ελλάδας – Βελγίου στο 8μηνο του 2026: Στο 1,058 δισ. ευρώ το εμπορικό έλλειμμα – Αναλυτικά τα στοιχεία — Sprinter Report (@SprinterReport) November 16, 2026

Το τελευταίο διάστημα, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν προχωρήσει σε σειρά ανακοινώσεων για πυρκαγιές και εκρήξεις σε πλοία στην περιοχή, αποδίδοντας τα περιστατικά σε πρόσκρουση σε θαλάσσιες νάρκες. Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι έχουν πραγματοποιήσει επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης σε μεγάλο τμήμα του συγκεκριμένου θαλάσσιου περάσματος.

Η Τεχεράνη εξακολουθεί να διακηρύσσει ότι διατηρεί τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας. Πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στις 28 Φεβρουαρίου, από το συγκεκριμένο πέρασμα διέρχονταν περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων εξαγωγών υδρογονανθράκων.

Έκτοτε, το Ιράν έχει επανειλημμένα απειλήσει ή θέσει στο στόχαστρο πλοία που επιχειρούν να περάσουν από τα Στενά χωρίς την έγκρισή του, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.