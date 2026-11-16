Το ενδεχόμενο συνάντησης του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, στην Κίνα εξετάζεται, σε περίπτωση που ο δεύτερος μεταβεί στη χώρα για να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής της APEC (Οικονομική Συνεργασία Ασίας-Ειρηνικού), η οποία πραγματοποιείται αυτή την εβδομάδα.
Την πιθανότητα αυτή άφησε ανοιχτή ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.
«Ασφαλώς, εάν βρίσκεται στη σύνοδο κορυφής της APEC», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πεσκόφ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το ενδεχόμενο συνάντησης των δύο ηγετών.
Οι δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου έγιναν την ώρα που ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποδεχόταν στο Κρεμλίνο αντιπροσωπεία του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος της Βόρειας Κορέας.
During a meeting with Jo Yong-won, a secretary of the Central Committee of the Workers’ Party of Korea, Putin conveyed his best wishes to Kim Jong Un and stated that he highly values his friendly relations with him. https://t.co/54a4Gaz1Dd
— RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) November 16, 2026