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Το ενδεχόμενο συνάντησης του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, στην Κίνα εξετάζεται, σε περίπτωση που ο δεύτερος μεταβεί στη χώρα για να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής της APEC (Οικονομική Συνεργασία Ασίας-Ειρηνικού), η οποία πραγματοποιείται αυτή την εβδομάδα.

Την πιθανότητα αυτή άφησε ανοιχτή ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

«Ασφαλώς, εάν βρίσκεται στη σύνοδο κορυφής της APEC», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πεσκόφ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το ενδεχόμενο συνάντησης των δύο ηγετών.

Οι δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου έγιναν την ώρα που ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποδεχόταν στο Κρεμλίνο αντιπροσωπεία του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος της Βόρειας Κορέας.