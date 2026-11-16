Στα τελικά του Euro U21 η Εθνική Ελπίδων έπειτα από 25 χρόνια – Κέρδισε 5-4 στα πέναλτι την Ισλανδία

Η Εθνική Ελπίδων εξασφάλισε την πρόκρισή της στην τελική φάση του Euro U21 του 2027, επικρατώντας της Ισλανδίας με 5-4 στα πέναλτι στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη επιστρέφει στη διοργάνωση έπειτα από 25 χρόνια, έχοντας αναδειχθεί ισόπαλη 1-1 τόσο στην κανονική διάρκεια όσο και στην παράταση.

Καθοριστική ήταν η συμβολή του Νίκου Μπότη, ο οποίος απέκρουσε την πρώτη εκτέλεση των Ισλανδών, ενώ ο Χρήστος Μουζακίτης ευστόχησε στο τελευταίο πέναλτι της ελληνικής ομάδας, διαμορφώνοντας το τελικό 5-4. Νωρίτερα, ο Κωνσταντίνος Κωστούλας είχε ισοφαρίσει στις καθυστερήσεις, απαντώντας στο γκολ του Γκούντγιονσεν και οδηγώντας την αναμέτρηση στην παράταση.

Οι ευκαιρίες του πρώτου ημιχρόνου και η επέμβαση του Μπότη

Η Ισλανδία κατέγραψε την πρώτη τελική προσπάθεια στο 5ο λεπτό με τον Κόσιτς, ωστόσο η Ελλάδα ανέλαβε στη συνέχεια την πρωτοβουλία των κινήσεων και δημιούργησε ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ.

Στο 7′, ο Γκούμας επιχείρησε σουτ μέσα από την περιοχή, με τον Πέτερσον να παραχωρεί κόρνερ. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Κωστούλας απέφυγε δύο αντιπάλους από τη δεξιά πλευρά και σέντραρε προς το δεύτερο δοκάρι, όπου ο Αλεξίου σούταρε στην κίνηση, στέλνοντας την μπάλα ελάχιστα άουτ.

Η ελληνική ομάδα διατήρησε την κατοχή και συνέχισε να αναζητά το γκολ. Στο 13′, ο Κούτσιας απείλησε με κεφαλιά, ενώ στο 20′ δεν κατάφερε να βρει στόχο με σουτ, έπειτα από ατομική προσπάθεια και γύρισμα του Παπακανέλλου. Λίγο αργότερα, ο Κοντούρης δοκίμασε ένα μακρινό σουτ, χωρίς αποτέλεσμα.

Οι φιλοξενούμενοι απάντησαν με δύο επικίνδυνες φάσεις. Στο 25′, ο Καλογερόπουλος απομάκρυνε σε κόρνερ την μπάλα μετά από γύρισμα του Θορστέινσον και ασταθή επέμβαση του Μπότη.

Στο 28′, ο Σίγκουρντσον σέντραρε από τα αριστερά και ο Άντερσον πήρε την κεφαλιά από πλεονεκτική θέση. Ο Μπότης, όμως, απέκρουσε με το αριστερό χέρι, διατηρώντας το 0-0, που παρέμεινε μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου.

Το προβάδισμα της Ισλανδίας και η απάντηση του Κωστούλα

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, ο Γιάννης Ταουσιάνης προχώρησε σε δύο αλλαγές, περνώντας στον αγωνιστικό χώρο τους Καλοσκάμη και Κυριόπουλο αντί των Πνευμονίδη και Παπακανέλλου.

Στο 51′, ο Κυριόπουλος έφερε την μπάλα στο δεξί του πόδι με τακουνάκι και επιχείρησε σουτ, χωρίς να βρει στόχο. Έξι λεπτά αργότερα, ο Κούτσιας εκμεταλλεύτηκε αδράνεια της ισλανδικής άμυνας, αλλά δεν κατάφερε να ολοκληρώσει αποτελεσματικά τη φάση.

Παρά την πίεση των Ελλήνων διεθνών, η Ισλανδία αναζητούσε ευκαιρίες στις αντεπιθέσεις. Στο 64′, ο Κάτρης πρόλαβε τον Κόσιτς με τάκλιν μέσα στην περιοχή και παραχώρησε κόρνερ, αποτρέποντας την προσπάθεια του Ισλανδού επιθετικού.

Στο 68′, η Ελλάδα έχασε σημαντική ευκαιρία να προηγηθεί. Ο Μουζακίτης εκτέλεσε φάουλ, η μπάλα έφτασε στον Καλοσκάμη και, έπειτα από διαδοχικές κόντρες, κατέληξε στον Κάτρη στο ύψος του πέναλτι. Ο Έλληνας αμυντικός πλάσαρε με το αριστερό, αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι του Πέτερσον.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, η Ισλανδία άνοιξε το σκορ. Στο 72′, έπειτα από διαδοχικές κόντρες έξω από την ελληνική περιοχή, η μπάλα έφτασε στον Γκούντγιονσεν, ο οποίος με δυνατό σουτ την έστειλε στη δεξιά γωνία του Μπότη, κάνοντας το 0-1. Ο σκόρερ είναι γιος του Έιντουρ Γκούντγιονσεν, πρώην ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα, της Τσέλσι και της ΑΕΚ.

Η Εθνική προσπάθησε να αντιδράσει, αυξάνοντας την πίεσή της προς την ισλανδική εστία. Στο 84′, ο Αλμύρας έκανε το γέμισμα προς το δεύτερο δοκάρι, όπου ο Κούτσιας βρέθηκε χωρίς αντίπαλο, αλλά η κεφαλιά του κατέληξε άουτ.

Στο 90′, οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να διπλασιάσουν τα τέρματά τους, ωστόσο ο Μικάελσον αστόχησε από το ύψος της μικρής περιοχής.

Η ισοφάριση ήρθε στο 90+1′, όταν ο Κυριόπουλος σέντραρε από τα αριστερά, ο Μύθου πήρε την πρώτη κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και ο Κωστούλας, που ακολούθησε τη φάση στο δεύτερο, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από κοντινή απόσταση, διαμορφώνοντας το 1-1.

Η παράταση και η πρόκριση στα πέναλτι

Η αναμέτρηση οδηγήθηκε στην παράταση, με την Ελλάδα να δημιουργεί την πρώτη αξιόλογη ευκαιρία στο 96′. Ο Μύθου επιχείρησε σουτ, η μπάλα κόντραρε σε αντίπαλο και ο Κούτσιας δοκίμασε γυριστό σουτ, το οποίο μπλόκαρε ο Πέτερσον.

Η Ισλανδία απείλησε στο 105+1′, χάνοντας τριπλή ευκαιρία. Μετά από επικίνδυνο γύρισμα του Θορστέινσον, δύο Ισλανδοί δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη φάση στο δεύτερο δοκάρι.

Στη συνέχεια, ο Χάραλντσον επιχείρησε σουτ, το οποίο σταμάτησε στα σώματα των Ελλήνων αμυντικών. Η μπάλα επέστρεψε στον Ισλανδό ποδοσφαιριστή, αλλά ο Μπότης απέκρουσε με τα πόδια τη δεύτερη προσπάθειά του, διατηρώντας το 1-1.

Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι την ολοκλήρωση της παράτασης και η πρόκριση κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας απέκρουσε την πρώτη εκτέλεση του Ντάντασον, δίνοντας προβάδισμα στην Εθνική. Στη συνέχεια, οι πέντε Έλληνες εκτελεστές ευστόχησαν, με τον Μουζακίτη να ολοκληρώνει τη διαδικασία και να εξασφαλίζει την παρουσία της Ελλάδας στο Euro U21 του 2027.

Η διαδικασία των πέναλτι:

Ντάντασον: Απόκρουση Μπότη

Μύθου: 1-0

Μικάελσον: 1-1

Κούτσιας: 2-1

Κάρλσον: 2-2

Κωστούλας: 3-2

Γκουντμπονσον: 3-3

Καλοσκάμης: 4-3

Χάραλντσον: 4-4

Μουζακίτης: 5-4

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Ελλάδα (Γιάννης Ταουσιάνης): Μπότης, Κωστούλας, Κάτρης, Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Γκούμας, Μουζακίτης, Κοντούρης, Πνευμονίδης, Παπακανέλλος, Κούτσιας.

Ισλανδία: Πέτερσον, Κάρλσον, Τζούλιουσον, Άρονσον, Κρίστιανσον, Σίγκουρντσον, Ρόμπερτσον, Γκούντγιονσεν, Κόσιτς, Θορστέινσον, Άντερσον.