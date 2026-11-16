Νταβίντ Φουστέρ: Επέστρεψε στον Ολυμπιακό με νέο ρόλο

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Ο Νταβίντ Φουστέρ, μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη θητεία που είχε ως παίκτης του Ολυμπιακού, εντάσσεται εκ νέου στον σύλλογο, για λογαριασμό του οποίου θα αναλάβει τον ρόλο του Head of Player Development and Loan Oversight.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Νταβίντ Φουστέρ, ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο του Head of Player Development and Loan Oversight.

Νταβίντ καλώς επέστρεψες στην ερυθρόλευκη οικογένεια!».