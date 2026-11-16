Πολυτεχνείο: Χιλιάδες πολίτες αφήνουν στεφάνια, λουλούδια και ζωγραφιές στο μνημείο για την 53η επέτειο – ΦΩΤΟ

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Τεράστια είναι συμμετοχή πολιτών, μαθητών και εκπροσώπων φορέων στις εκδηλώσεις για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Οι πύλες του Πολυτεχνείου στην οδό Πατησίων παραμένουν ανοιχτές και χιλιάδες πολίτες προσέρχεται για να αφήσει λουλούδια και να αποτίσει φόρο τιμής.

Το μνημείο έχει καλυφθεί με κόκκινα γαρύφαλλα, στεφάνια και ζωγραφιές μαθητών, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας πραγματοποιήθηκαν καταθέσεις στεφάνων από θεσμικούς εκπροσώπους, πολιτικά κόμματα και φορείς. Μεταξύ άλλων, στεφάνια κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και αντιπροσωπείες κομμάτων και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Παράλληλα, δεκάδες σχολεία, φοιτητικοί σύλλογοι και σωματεία εργαζομένων συμμετέχουν στις εκδηλώσεις μνήμης, αφήνοντας συμβολικά ένα κόκκινο γαρύφαλλο μπροστά από το μνημείο.

Υπενθυμίζεται ότι, με πρυτανική πράξη, τα κτίρια του Πολυτεχνείου παραμένουν κλειστά έως και αύριο ενώ οι πύλες θα παραμείνουν ανοιχτές για το κοινό έως τις 18:00.

Δείτε φωτογραφίες:

πηγή φωτογραφιών: Intime – Liakos John