Τραγωδία στο Ζεφύρι: Συγκλονίζουν οι συγγενείς του 23χρονου πυροσβέστη – «Ήταν ένα παιδί άγγελος με όνειρα και αξιοπρέπεια»

Θλίψη και πόνος στην Καστοριά για τον 23χρονο πυροσβέστη, Γιώργου Ζυμπίδη, ο οποίος σκοτώθηκε, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι. Συγγενείς τους μίλησαν στον ΑΝΤ1 και έναν λόγο για έναν άγγελο που ήταν γεμάτος όνειρα.

«Τι να σας πω δεν ξέρω… Ήταν ένα παιδί… Ένα παιδί άγγελος. Κρίμα για τους γονείς του. Παιδί με όνειρα, παιδί με αξιοπρέπεια. Δεν υπάρχουν λόγια για αυτό το παιδί. Είχε όνειρο στα οικονομικά να περάσει, αλλά δεν πέρασε την πρώτη χρονιά και επειδή πέρασε στην πυροσβεστική πήγε στο σώμα. Του άρεσε και ήθελε να κάνει παράλληλα και το όνειρό του πραγματικότητα, να περάσει στα οικονομικά. Τα κατάφερε, πέρασε παράλληλα με την πυροσβεστική» ανέφερε η θεία του 23χρονος, ξεσπώντας σε κλάματα.

«Δεν υπάρχουν λόγια. Πολύ άδικο, πολύ άδικο. Πολύ άδικο είναι» συμπλήρωσε.

«Στις ψυχές μας θα μείνουν αθάνατοι για μια ζωή»

«Ο γιος μου τον βάπτισε τον Γιώργο. Ο Γιώργος τελείωσε τις σπουδές του, γιατί είχε περάσει Πανελλαδικές εξετάσεις, ορκίστηκε τον Ιούνιο στην Πτολεμαΐδα και μετά τον έστειλαν στην Αθήνα. Δηλαδή, πριν δυο-τρεις μήνες είχε τελειώσει τη σχολή. Στη συνέχεια, είχε δώσει Πανελλαδικές εξετάσεις φέτος, είχε περάσει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ήθελε να συνεχίσει την καριέρα του με καλύτερα δεδομένα, να το πω έτσι» ανέφερε από την πλευρά του ο θείος του 23χρονου.

Στην συνέχεια εξέφρασε το παράπονο που η Πολιτεία δεν φρόντισε να μεταφερθούν με ασφάλεια από την Καστοριά στην Αθήνα οι γονείς του αδικοχαμένου πυροσβέστη, οι οποίοι αναγκάστηκαν να οδηγήσουν τόσα χιλιόμετρα μόνοι τους.

«Να εκφέρω ένα παράπονο, ότι οι γονείς έφυγαν μόνοι τους από την Καστοριά με το αυτοκίνητο, με ένα τόσο τραγικό γεγονός. Μια μητέρα και ένας πατέρας, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολα μπορούν να ταξιδέψουν με το Ι.Χ τους, 500 χιλιόμετρα, για να πάνε να δούμε το νεκρό τους παιδί. Μόνοι τους ταξίδεψαν. Δυστυχώς, κανείς δεν φρόντισε (σ.σ. να μεταφερθούν στην Αθήνα). Και η αδελφή του Γιώργου, του θανόντος, σπουδάζει στη Γερμανία, κάνει μεταπτυχιακό και ψάχνει να βρει εισιτήριο για να έρθει στην Ελλάδα και εδώ πρέπει να ληφθεί μέριμνα από το κράτος. Γιατί ωραία λέμε ήρωες, λέμε όλα καλά, για το κράτος μπορεί να μείνει στα χαρτιά ήρωας, για εμάς είναι αθάνατα τα παιδιά αυτά και ο Γιώργος και ο άλλος. Στις ψυχές μας θα μείνουν αθάνατοι για μια ζωή» τόνισε.

Και κατέληξε: «Κανένας δεν πάει να κάνει ένα τόσο επικίνδυνο επάγγελμα, αν δεν το αγαπάει. Το θέμα είναι ότι χάσαμε ένα παλικάρι και οτιδήποτε και να πούμε είναι τραγικό και η θλίψη είναι ανείπωτη. Ζήτησε ο πατέρας να πάει και στον χώρο που έγινε το συμβάν. Εμείς στα σπίτια μας να βγάλουμε κάτι σκουπίδια έξω και πρόστιμο θα φάμε και θα μας στείλουν και τον Εισαγγελέα ή τα χόρτα που κόψαμε από τον κήπο. Εκεί οι Ρομά κάνουν ό,τι θέλουν. Ανεξέλεγκτα. Γιατί δεν τα βγάζουν αυθαίρετα τα κτίρια αυτά; Γιατί δεν τα γκρεμίζουν; Γιατί δημιουργούν προβλήματα; Σήμερα σκοτώθηκε ένα παιδί. Να μην σκοτωθεί κανείς από εδώ και στο εξής. Να είναι το τελευταίο αίμα που χύθηκε σε εκείνο το σημείο . Θα πρέπει να τα ακούσει και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός».