Κάγια Κάλας κατά Ρωσίας: «Παράλογες» οι απαιτήσεις της Μόσχας για ειρήνη – Το παρασκήνιο του αποκλεισμού της από τη διαπραγματευτική ομάδα

Με σκληρή γλώσσα υποδέχθηκε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, τις μαξιμαλιστικές αξιώσεις του Κρεμλίνου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, καλώντας τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες να αξιοποιήσουν τα ισχυρά διαπραγματευτικά τους χαρτιά έναντι της Ρωσίας.

«Συνήθης τακτική»

Ως «παράλογες» απέρριψε τη Δευτέρα η Κάλας τις ρωσικές απαιτήσεις για παραχωρήσεις στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, υποστηρίζοντας ότι εναπόκειται στη Μόσχα να κάνει το πρώτο βήμα για να τερματίσει έναν πόλεμο που η ίδια ξεκίνησε.

«Οι ρωσικές απαιτήσεις είναι μαξιμαλιστικές και πραγματικά παράλογες», δήλωσε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους προσερχόμενη στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες.

«Χρησιμοποιούν αυτή τη συνήθη τακτική που έχουν, όπου παρουσιάζουν πάρα πολλά και στη συνέχεια προσθέτουν κι άλλα αιτήματα, ώστε όταν υπαναχωρούν από αυτά να φαίνονται λογικοί».

Σύμφωνα με αρκετές αναφορές, οι απαιτήσεις της Ρωσίας για τον τερματισμό του πενταετούς πολέμου της περιλαμβάνουν την πλήρη αποχώρηση της Ουκρανίας από την περιοχή του Ντονμπάς, το καθεστώς μόνιμης ουδετερότητας για το Κίεβο και τον εξαναγκασμό του ΝΑΤΟ να επιστρέψει στα σύνορα του 1997 — απαιτήσεις παρόμοιες με εκείνες που είχε προβάλει η Μόσχα λίγο πριν από την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.

Αντιθέτως, οι ηγέτες και οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ επιμένουν ότι η Μόσχα πρέπει να αποδεχθεί μια κατάπαυση του πυρός ως πρώτο βήμα σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, ενώ ο υπουργός Άμυνας της Φινλανδίας χαρακτήρισε «απολύτως εξωφρενικές» τις εισηγήσεις περί αποχώρησης της χώρας του από το ΝΑΤΟ.

«Πρέπει να έχουμε πολύ καθαρή ματιά», συνέχισε η Κάλας.

«Όποια κι αν είναι η ομάδα που διαπραγματεύεται, θα πρέπει να τους ρωτήσουμε: ζητήσατε κάτι ως αντάλλαγμα; Όχι μόνο τι μπορούμε να προσφέρουμε. Έχουμε μοχλούς πίεσης, που είναι οι κυρώσεις και τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία», πρόσθεσε, αναφερόμενη στα δεσμευμένα ρωσικά κεφάλαια ύψους άνω των 200 δισ. ευρώ που τηρούνται σήμερα στο αποθετήριο Euroclear με έδρα το Βέλγιο.

Η ευρωπαϊκή διαπραγματευτική ομάδα

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται αφότου οι ηγέτες της ΕΕ κατέληξαν σε μια διαπραγματευτική ομάδα που περιλαμβάνει εκπροσώπους από την Πολωνία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Γαλλία και τη Βρετανία, καθώς και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Κομισιόν, προκειμένου να τους εκπροσωπήσουν στις μελλοντικές ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία.

Η Κάλας, στα καθήκοντα της οποίας περιλαμβάνεται η εξωτερική πολιτική και η πολιτική ασφάλειας, δεν συμμετέχει στην ομάδα.

Σύμφωνα με το Politico, αξιωματούχοι που βρίσκονται κοντά στις συνομιλίες υποστηρίζουν ότι η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ δεν εμπλέκεται επειδή δεν συμμετέχει ούτε ο Αμερικανός ομόλογός της, υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, καθώς οι συνομιλίες δεν διεξάγονται σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών αλλά μεταξύ συμβούλων εθνικής ασφάλειας.

Ερωτηθείσα ποιον ρόλο θα μπορούσαν να διαδραματίσουν η ίδια και οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ στις συνομιλίες, πρόβαλε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EEAS) ως κρίσιμο στήριγμα για τους διαπραγματευτές.

«Οι ηγέτες αποφάσισαν, άρα είναι δική τους απόφαση», ανέφερε όταν ρωτήθηκε για την απουσία της από τις μελλοντικές συνομιλίες. «Έχω τους υπουργούς Εξωτερικών κάθε μήνα. Έχω τους ειδικούς στην EEAS που γνωρίζουν τις προηγούμενες διαπραγματεύσεις, που είναι ειδικοί στη Ρωσία, οπότε μπορώ να συνεχίσω να εργάζομαι επί της ουσίας».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας, Κεστούτις Μπούντρις, εξέφρασε τη στήριξή του στη συμμετοχή της Κάλας στην ομάδα.

«Θα δούμε ποια θα είναι η τελική σύνθεση, τρόπον τινά, επειδή δεν συμφωνήθηκε ποιοι συγκεκριμένα θα συμμετέχουν. Είμαι πεπεισμένος ότι η Ύπατη Εκπρόσωπος είναι απολύτως κατάλληλη».

Αναζήτηση εντολής

Τώρα που η ΕΕ συμφώνησε στη διαπραγματευτική της ομάδα, οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες πρέπει να αποφασίσουν για την εντολή που θα της δώσουν ενόψει του επόμενου γύρου συνομιλιών για την Ουκρανία, ο οποίος αναμένεται μετά τη συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ στη Σεντζέν της Κίνας, σύμφωνα με ανώτερους αξιωματούχους της ΕΕ.

Η Αυστρία διένειμε ένα έγγραφο, το οποίο περιήλθε σε γνώση του Politico, παραθέτοντας 15 σημεία ως πιθανή βάση για μια τέτοια εντολή, συμπεριλαμβανομένων προτάσεων για περιορισμένες εκεχειρίες που θα ανοίξουν τον δρόμο για μια ευρύτερη ανακωχή, «στρατηγική χρήση» της επιρροής της ΕΕ μέσω των κυρώσεων και ενός διεθνούς πλαισίου παρακολούθησης της κατάπαυσης του πυρός.

Παρ’ όλα αυτά, άλλοι υπουργοί Εξωτερικών διατηρούν αμφιβολίες για τις πιθανότητες επιτυχίας των διαπραγματεύσεων.

«Για να είμαι απολύτως ειλικρινής, δεν τρέφω μεγάλες ελπίδες [για τις συνομιλίες]. Η Ρωσία εξακολουθεί να μην ενδιαφέρεται να συζητήσει σοβαρά για την ειρήνη. Πρέπει να αλλάξουμε τους υπολογισμούς του Πούτιν αυξάνοντας τη στήριξη προς την Ουκρανία και εντείνοντας την πίεση προς τη Ρωσία», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας, Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ αναμένεται να συζητήσουν τις επικείμενες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, καθώς και μια πιθανή εντολή για τη διαπραγματευτική ομάδα, κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων.