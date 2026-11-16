Ισραήλ: Ο Λίμπερμαν αναλαμβάνει την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της Κνεσέτ – Ζητεί έρευνα για «εκλογική παρέμβαση» από το Γραφείο του Νετανιάχου

Σε πολιτικό σεισμό εξελίσσεται στο Ισραήλ η υπόθεση των καταγγελιών για κυβερνητική παρέμβαση στις εκλογές, με τον Αβίγκντορ Λίμπερμαν να αναλαμβάνει την προεδρία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της Κνεσέτ και να προαναγγέλλει άμεσες, σφοδρές αντιπαραθέσεις με την κυβέρνηση Νετανιάχου.

Η εκλογή Λίμπερμαν και οι άμεσες κλήσεις

Η προσωρινή Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της Κνεσέτ ενέκρινε ομόφωνα, με οκτώ ψήφους υπέρ και καμία αποχή, τον πρόεδρο του κόμματος «Yisrael Beytenu», Αβίγκντορ Λίμπερμαν, ως επικεφαλής της.

Κατά την πρώτη συνεδρίαση, ο Λίμπερμαν ανακοίνωσε ότι θα καλέσει ενώπιον της επιτροπής:

τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) , αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ,

, αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, τον επικεφαλής της Μοσάντ , Ρομάν Γκόφμαν,

, Ρομάν Γκόφμαν, τον επικεφαλής της Σιν Μπετ , Νταβίντ Ζινί, και

, Νταβίντ Ζινί, και τον αρχηγό της Αστυνομίας του Ισραήλ, Ντάνιελ Λέβι.

«Υπάρχουν πάρα πολλές αποκλίσεις», δήλωσε ο Λίμπερμαν, αναφερόμενος στον χειρισμό από την αστυνομία και τη Σιν Μπετ της έρευνας για την καταγγελλόμενη ξένη επιρροή στις εκλογές του Ισραήλ. Χαρακτήρισε τα κενά αυτά «αστήρικτα» και πρόσθεσε ότι «δεν βγάζουν νόημα».

Ο Λίμπερμαν πρόσθεσε ότι θα ζητήσει επίσης από τον νομικό σύμβουλο της επιτροπής να παραστεί για να συζητηθεί το ζήτημα της στράτευσης των υπερορθόδοξων (Haredim). Ανέφερε ότι η επιτροπή θα αρχίσει να συζητά το νομοσχέδιο για τη στράτευση το ίδιο απόγευμα, υποστηρίζοντας ότι οποιαδήποτε πρόταση πρέπει να εγκριθεί από τον στρατηγό Ζαμίρ, το Ανώτατο Δικαστήριο και τον ραβίνο Ντοβ Λάντο, πνευματικό ηγέτη της υπερορθόδοξης πολιτικής παράταξης Degel HaTorah.

«Αυτό δεν σημαίνει στράτευση για όλους, αλλά θα είναι ο πιο δίκαιος νόμος», δήλωσε ο Λίμπερμαν.

Παράλληλα, ζήτησε την επείγουσα σύσταση μιας υποεπιτροπής πληροφοριών και μιας κοινής επιτροπής για τον αμυντικό προϋπολογισμό, σημειώνοντας ότι αυτά τα ζητήματα «δεν μπορούν να περιμένουν».

Τόνισε δε ότι η επιτροπή θα επικεντρωθεί στις συνθήκες διαβίωσης των στρατιωτών, των εφέδρων και των στελεχών, ζητώντας το πολυετές σχέδιο των IDF να τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Καταγγελίες για παράνομη εκλογική παρέμβαση

Οι πιέσεις για τη διενέργεια ποινικής έρευνας κατά του Γραφείου του Μπενιαμίν Νετανιάχου έχουν κλιμακωθεί από την Κυριακή το βράδυ, έπειτα από αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της ερευνητικής τηλεοπτικής εκπομπής «Uvda», σύμφωνα με το οποίο πρώην υπάλληλος του πρωθυπουργικού γραφείου παρείχε τις «ενοχοποιητικές πληροφορίες» εναντίον ακτιβιστών του αραβικού κόμματος «Ra’am», οι οποίοι συνελήφθησαν το πρωί της ημέρας των εκλογών.

Ήδη ήταν γνωστό ότι ο επικεφαλής του επιτελείου του Νετανιάχου, Ίντο Νόρντεν, είχε τηλεφωνήσει στο γραφείο του αρχηγού της αστυνομίας για να διαμαρτυρηθεί για τους ακτιβιστές.

Ωστόσο, το ρεπορτάζ αποκάλυψε ότι το Γραφείο του Πρωθυπουργού είχε επίσης κατευθύνει αστυνομικούς σε μια δήθεν πηγή πληροφοριών που θα μπορούσε να προσφέρει επιπλέον στοιχεία.

Οι ακτιβιστές του Ra’am συνελήφθησαν στη βεδουινική πόλη Ραχάτ χωρίς εντάλματα έρευνας ή σύλληψης, ενώ η έρευνα δεν έχει αποφέρει μέχρι στιγμής κανένα αποδεικτικό στοιχείο παρανομίας.

Μιλώντας στην επιτροπή, ο Λίμπερμαν κατηγόρησε ανοιχτά το Γραφείο του Νετανιάχου. «Υπάρχουν ζητήματα που αφορούν ξένη επιρροή — κυρίως το γραφείο του πρωθυπουργού και την προσπάθειά του να επηρεάσει τις εκλογές», είπε χαρακτηριστικά.

«Θέλω να εκδοθούν κλήσεις για τον αρχηγό του γενικού επιτελείου, τους επικεφαλής της Μοσάντ και της Σιν Μπετ και τον αρχηγό της αστυνομίας. Υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ της αστυνομίας και της Σιν Μπετ, παρά το γεγονός ότι βασίζονται στις ίδιες πληροφορίες. Ορισμένα πράγματα απλώς δεν βγάζουν νόημα. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα γύρω από την ξένη επιρροή, ιδιαίτερα αυτή που αφορά το γραφείο του πρωθυπουργού. Αυτό συνιστά ξένη επιρροή και μια προσπάθεια επηρεασμού των εκλογών με έναν εντελώς απαράδεκτο τρόπο», πρόσθεσε.

Όταν ο βουλευτής του κόμματος «Λικούντ», Έλι Γκόλντσμιτ, τον ρώτησε εάν υπήρξε δικαστική απόφαση επί του θέματος, ο Λίμπερμαν απάντησε: «Μιλάω για τα γεγονότα. Θα το εξετάσουμε».

Σκληρή αντίδραση του υπουργού Άμυνας

Ο υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, αντέδρασε έντονα, διαμηνύοντας ότι δεν θα επιτρέψει στον Λίμπερμαν να καλέσει τους επικεφαλής των σωμάτων ασφαλείας όπως σκόπευε.

«Δεν θα του επιτρέψω να μετατρέψει την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας σε σκηνικό για ένα πολιτικό τσίρκο ή σε εργαλείο επίθεσης εναντίον του IDF και της κυβέρνησης», δήλωσε ο Κατζ.

«Ως υπουργός Άμυνας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την έγκριση της κλήσης εκπροσώπων των IDF στην επιτροπή, θα εγκρίνω κλήσεις αποκλειστικά για ουσιαστικούς και επαγγελματικούς λόγους, κατόπιν προηγούμενης εξέτασης και συντονισμού, με σκοπό την παροχή ενημερώσεων στα κατάλληλα φόρουμ και τη διεξαγωγή του αναγκαίου κοινοβουλευτικού ελέγχου», σημείωσε.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ο Γιαΐρ Λαπίντ, δεύτερος στην ιεραρχία του κόμματος «Be’Yahad», δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν επρόκειτο για απόπειρα να διαταραχθούν οι εκλογές — ήταν απόπειρα πραξικοπήματος».

«Το Γραφείο του Νετανιάχου έχει ξεπεράσει άλλη μια κόκκινη γραμμή — η ύποπτη φύτευση πληροφοριών εναντίον πολιτών στα αστυνομικά συστήματα την παραμονή των εκλογών, σε μια προσπάθεια στράτευσης των υπηρεσιών ασφάλειας και επιβολής του νόμου σε μια πολιτική εκστρατεία και κλοπής των εκλογών», δήλωσε ο πρόεδρος των Δημοκρατικών, Γιαΐρ Γκολάν.

«Αυτό δεν είναι απλώς ένα ακόμη βρώμικο εκλογικό κόλπο. Εγείρει υπόνοιες ότι η ισχύς του κράτους αξιοποιήθηκε για να υπονομευθεί η δημοκρατική διαδικασία. Αυτός είναι ένας πραγματικός κίνδυνος. Η Σιν Μπετ και η αστυνομία δεν είναι το επιχειρησιακό χέρι του Νετανιάχου. Αυτή η υπόθεση απαιτεί μια άμεση, ανεξάρτητη έρευνα που θα φτάσει στον τελευταίο άνθρωπο που εμπλέκεται».

Τέλος, ο βουλευτής Γιοράμ Κοέν του κόμματος «Yashar», πρώην διευθυντής της Σιν Μπετ, ζήτησε επίσης τη διενέργεια έρευνας σχετικά με την αλυσίδα μέσω της οποίας μεταβιβάστηκαν πληροφορίες από πρόσωπα που συνδέονται με το Πρωθυπουργικό Γραφείο σε ανώτατους αξιωματικούς της αστυνομίας.