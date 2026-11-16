Ιράν: «Ισραήλ και ΗΠΑ επιδίδονται σε συντονισμένη προπαγάνδα» – Απάντηση στις κατηγορίες για τις κυβερνοεπιθέσεις στη Γαλλία και τις απειλές κατά του Τραμπ

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κατηγόρησε το Ισραήλ και τις ΗΠΑ για οργανωμένη εκστρατεία παραπληροφόρησης και κρατική τρομοκρατία, απαντώντας στις καταγγελίες για κυβερνοεπιθέσεις στη Γαλλία και στις αναφορές περί σχεδίων δολοφονίας Αμερικανών αξιωματούχων. Ο εκπρόσωπος Εσμαΐλ Μπαγκαΐ υποστήριξε ότι καλλιεργείται κλίμα φόβου στη δυτική κοινή γνώμη με στόχο να νομιμοποιηθεί η κλιμάκωση του πολέμου.

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Διεθνή Νέα

Ιράν ΗΠΑ
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν εξαπέλυσε επίθεση κατά του Ισραήλ και των ΗΠΑ, κατηγορώντας τους για οργανωμένη εκστρατεία παραπλάνησης και κρατική τρομοκρατία.
  • Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, κατήγγειλε συντονισμένη ισραηλινή προπαγάνδα, απαντώντας στις κατηγορίες για κυβερνοεπιθέσεις στη Γαλλία και στους ισχυρισμούς περί σχεδίων δολοφονίας Αμερικανών αξιωματούχων.
  • Οι τοποθετήσεις της Τεχεράνης ακολουθούν πληροφορίες ότι το Ισραήλ παρείχε στοιχεία στις ΗΠΑ για φερόμενο σχέδιο επιθέσεων με drones κατά του Ντόναλντ Τραμπ, οδηγώντας σε αυξημένα μέτρα ασφαλείας στην Ουάσινγκτον.

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Tο υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν εξαπέλυσε επίθεση κατά του Ισραήλ και των ΗΠΑ, κατηγορώντας τους για οργανωμένη εκστρατεία παραπλάνησης και κρατική τρομοκρατία.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ ότι εξαπολύει μια εκστρατεία παραπληροφόρησης με στόχο να παρουσιάσει το Ιράν ως απειλή για τους «απλούς ανθρώπους» στη Δύση και να καλλιεργήσει τη δημόσια υποστήριξη για την κλιμάκωση του πολέμου.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Μπαγκαΐ ανέφερε: «Από τις λεγόμενες “υποθέσεις των ψυγείων” στη Γαλλία έως τους ισχυρισμούς ότι το Ιράν σχεδιάζει τη δολοφονία Αμερικανών αξιωματούχων, γινόμαστε μάρτυρες μιας εκστρατείας κακόβουλης προπαγάνδας που φαίνεται να είναι συντονισμένη και ενορχηστρωμένη από τον μηχανισμό παραπληροφόρησης του Ισραήλ».

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, κατηγόρησε στις 9 Νοεμβρίου τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ότι βρίσκονται πίσω από την πρόσφατη κυβερνοεπίθεση σε ψυγεία γαλλικών σούπερ μάρκετ, λέγοντας ότι θα υπάρξουν συνέπειες για τη χώρα αυτή και ότι θα υιοθετηθούν κυρώσεις «σε ευρωπαϊκή κλίμακα».

«Ο στόχος είναι σαφής», υπογράμμισε ο Μπαγκαΐ. «Όταν η αμερικανική και η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη αρνούνται να υποστηρίξουν τον πολεμοκαπηλισμό των ηγετών τους, πρέπει να δημιουργηθεί κλίμα φόβου για να ωθηθεί το κοινό να υποστηρίξει την κλιμάκωση του πολέμου και να νομιμοποιηθούν οι απερίσκεπτες πολιτικές και στρατιωτικές ενέργειες των ηγετών τους με το πρόσχημα της προστασίας της δημόσιας ασφάλειας».

«Στον πόλεμο επιθετικότητας που διεξάγουν εναντίον του Ιράν, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν ασκήσει κρατική τρομοκρατία στην πιο κραυγαλέα μορφή της – δολοφονώντας αξιωματούχους και στοχεύοντας απλούς πολίτες», τόνισε.

Και πρόσθεσε: «Το Ιράν, ωστόσο, έχει ανταποκριθεί και συνεχίζει να ανταποκρίνεται με αποφασιστική αντίσταση και νόμιμη αυτοάμυνα. Το Ιράν δεν έχει ούτε καμία ανάγκη να καταφύγει σε τρομοκρατική βία -όπως κάνουν οι εχθροί του- ούτε κανένα λόγο να διαταράξει την καθημερινή ζωή των απλών ανθρώπων – ανθρώπων που έχουν οι ίδιοι καταστεί θύματα των καταστροφικών αποφάσεων των δικών τους ηγετών».


Σχολιάζοντας τις τελευταίες κινήσεις στην Ουάσινγκτον, ο Μπαγκαΐ τόνισε: «Αμερικανούς αξιωματούχοι που αποσύρονται σε στρατιωτικά καταφύγια έπειτα από μέρες ισχυρισμών περί νίκης στον πόλεμο αποτελεί μια διαφανή προσπάθεια να αποσπάσουν τη συμπάθεια από ένα κοινό που είναι ήδη εξοργισμένο από τα ψέματα των ηγετών του, και από το γεγονός ότι οι ΗΠΑ έχουν γίνει ουσιαστικά ένα εργαλείο για την προώθηση των προτεραιοτήτων του Ισραήλ».

Το «σχέδιο δολοφονίας» κατά του Τραμπ

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται στον απόηχο δημοσιευμάτων και πληροφοριών που είδαν το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα.

Πρόσφατα, σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Israel Hayom, το Ισραήλ παρείχε στις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών στοιχεία που υποδηλώνουν ότι το Ιράν σχεδιάζει επιθέσεις με drones εναντίον του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίων μελών της κυβέρνησής του.

Το δημοσίευμα ανέφερε ότι η Μοσάντ διαβίβασε συγκεκριμένες πληροφορίες για την εικαζόμενη συνωμοσία στη CIA, αφού οι αμερικανικές υπηρεσίες ζήτησαν ισραηλινή συνδρομή για την εκτίμηση της απειλής.

Οι προειδοποιήσεις αυτές πυροδότησαν αυξημένα μέτρα ασφαλείας στην Ουάσινγκτον, με ορισμένους ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους να μεταφέρονται σε προστατευμένες εγκαταστάσεις και τον Τραμπ να περιορίζει, σύμφωνα με πληροφορίες, τις δημόσιες εμφανίσεις του.

Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν επαληθευτεί ανεξάρτητα, ενώ η CIA, ο Λευκός Οίκος και οι ιρανικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει δημόσια το φερόμενο σχέδιο με drones.

Τέλος, λίγες ημέρες πριν από το συγκεκριμένο ισραηλινό δημοσίευμα, έγινε γνωστό πως ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, μεταφέρθηκε σε στρατιωτική εγκατάσταση έπειτα από απειλές κατά της ζωής του που φέρονται να συνδέονται με το Ιράν.

Σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται δύο πρόσωπα που έχουν γνώση της υπόθεσης, η μετακίνηση του Μπέσεντ πραγματοποιήθηκε πρόσφατα. Την πληροφορία είχε μεταδώσει αρχικά δημοσίευμα των New York Times.

Το CBS News επιβεβαίωσε τη μεταφορά του Μπέσεντ και ενέταξε την υπόθεση στο ευρύτερο πλαίσιο απειλών κατά Αμερικανών αξιωματούχων.

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