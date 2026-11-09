Γαλλία: Το Ιράν και οι Φρουροί της Επανάστασης «ευθύνονται» για την κυβερνοεπίθεση σε ψυγεία σούπερ μάρκετ – Τι αποκάλυψε ο Γάλλος ΥΠΕΞ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό κατηγόρησε σήμερα τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ότι βρίσκονται πίσω από πρόσφατη κυβερνοεπίθεση σε ψυγεία γαλλικών σούπερ μάρκετ, λέγοντας ότι θα υπάρξουν συνέπειες για τη χώρα αυτή και ότι θα υιοθετηθούν κυρώσεις “σε ευρωπαϊκή κλίμακα”.

«Είμαι σε θέση να επιβεβαιώσω ότι η ευθύνη για την επίθεση αυτή ανήκει στους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν. Είναι μια επίθεση πρωτοφανούς μεγέθους και πρωτοφανούς σφοδρότητας», κατήγγειλε ο Μπαρό.

«Καλέσαμε προφανώς σήμερα, αυτό είναι το λιγότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε, τον πρεσβευτή του Ιράν στη Γαλλία για να διαμαρτυρηθούμε πολύ έντονα για αυτή την εξαιρετικά σοβαρή ενέργεια. Θα υιοθετήσουμε κυρώσεις σε ευρωπαϊκή κλίμακα κατά όλων των υπευθύνων για την επίθεση αυτή», πρόσθεσε.

Στο μεταξύ, η εισαγγελία του Παρισιού δήλωσε ότι έχει ζητήσει διεθνή εντάλματα σύλληψης σε βάρος του επικεφαλής της Σαχίντ Καβέχ, μιας επιθετικής μονάδας στον κυβερνοχώρο που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, και σε βάρος δύο βοηθών του.

Στις δικαστικές ανακριτικές αρχές ανατέθηκε σήμερα η έρευνα για τις ευρείας κλίμακας επιθέσεις που είχαν στόχο ψυγεία που συνδέονται με σούπερ μάρκετ τον Οκτώβριο, με τις έρευνες να στρέφονται εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε η εισαγγελέας του Παρισιού.

Η εισαγγελία άνοιξε δικαστική έρευνα με στόχο κυρίως “τον αρχηγό της ιρανικής ομάδας Σαχίντ Καβέχ” καθώς και “δύο αναπληρωτών του”, διευκρίνισε η εισαγγελέας Λορ Μπεκιού σε ανακοίνωση.

πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters