Λήξη συναγερμού στο λιμάνι του Πειραιά: Δεν βρέθηκε εκρηκτικός μηχανισμός στο πλοίο – Κανονικά η αναχώρησή του 

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Χωρίς να εντοπιστεί κάτι ύποπτο, ολοκληρώθηκε ο έλεγχος στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Blue Star 1» στο λιμάνι του Πειραιά, έπειτα από τηλεφώνημα για ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού.

Το πλοίο αναμένεται να αναχωρήσει κανονικά για την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου του προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κω και Ρόδο.

Ο συναγερμός σήμανε όταν, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, άγνωστο άτομο τηλεφώνησε σε επιβάτη, προειδοποιώντας ότι επρόκειτο να εκραγεί βόμβα στο πλοίο. Ο επιβάτης ενημέρωσε αμέσως το πλήρωμα, το οποίο ειδοποίησε τις λιμενικές αρχές.

Για λόγους ασφαλείας, αποβιβάστηκαν και οι 875 επιβάτες, ενώ στο πλοίο επέβαιναν επίσης 83 μέλη πληρώματος.

Ακολούθησε έλεγχος από κλιμάκιο πυροτεχνουργών, με τη συνδρομή στελεχών του Λιμενικού Σώματος, χωρίς να εντοπιστεί εκρηκτικός μηχανισμός ή άλλο ύποπτο αντικείμενο.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και τα αρνητικά αποτελέσματα του ελέγχου, το πλοίο πρόκειται να συνεχίσει κανονικά το προγραμματισμένο ταξίδι του.