Πάτρα: Έληξε το θρίλερ με τον 47χρονο που απειλούσε να ανατινάξει το σπίτι του – Επιτέθηκε με ρόπαλο σε αστυνομικό

Με επέμβαση της αστυνομίας έληξε το θρίλερ με τον 47χρονο, ο οποίος απειλούσε να βάλει φωτιά στο σπίτι του, χρησιμοποιώντας υγραέριο και εύφλεκτο υλικό, στην Πάτρα.

Οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο στην κατοικία του και κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν, αν και ο άνδρας επιτέθηκε με ρόπαλο σε αστυνομικό, ενώ έριξε εύφλεκτο υλικό προς έναν δεύτερο ένστολο.

Τελικά, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 47χρονο, ο οποίος, σύμφωνα με το tempo24.news, οδηγήθηκε στην Ψυχιατρική Κλινική.

Το χρονικό του θρίλερ

Ο συναγερμός στις αστυνομικές αρχές σήμανε στις 8 το πρωί της Δευτέρας (9/11), όταν ο 47χρονος επικοινώνησε με την αστυνομία, καταγγέλλοντας ότι ο αδελφός του είχε υπεξαιρέσει χρήματα και ζητώντας να μεταβούν στο σημείο συγκεκριμένοι αξιωματικοί της αστυνομίας, προκειμένου να υποβάλει μήνυση.

Ωστόσο, όταν οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σπίτι του, στην οδό 6ου Συντάγματος, ο 47χρονος άρχισε να απειλεί ότι θα ανατινάξει το σπίτι με υγραέριο, ενώ απειλούσε και να αυτοκτονήσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, ο άνδρας είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης για διάφορα αδικήματα, ενώ σε βάρος του είχε υποβάλει μήνυση η μητέρα του για ενδοοικογενειακή βία.

Στο σημείο στήθηκε μεγάλη επιχείρηση με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, δύο διαπραγματευτές της ΕΛ.ΑΣ., πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι δύο διαπραγματευτές επιχείρησαν με ψυχραιμία και χωρίς να προκαλέσουν περαιτέρω ένταση να τον μεταπείσουν, καθώς κάθε μία λάθος κίνηση θα μπορούσε να αποβεί μοιραία.

Τελικά, χρειάστηκε να γίνει έφοδος της ΕΛΑΣ στο σπίτι και να συλληφθεί, με επεισοδιακό τρόπο, ο 47χρονος.