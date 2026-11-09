Το σόι σου: Ο Γεράσιμος Γεννατάς επιστρέφει για μία ακόμη φορά στον αγαπημένο ρόλο του Φοίβου

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Ο Φοίβος καταφθάνει ξαφνικά στο Χαμπέϊκό με σοκαριστικά νέα στο σημερινό επεισόδιο της σειράς “Το σόι σου” στις 21:00 στον Alpha.

Μια απρόσμενη επίσκεψη του πατέρα της, βάζει την Αλίνα σε σκέψεις. Ο Φοίβος (Γεράσιμος Γεννατάς) αποφεύγει να πει τι πραγματικά τον φέρνει στην Αθήνα, μέχρι που εκμυστηρεύεται τον χωρισμό του από την σύζυγό του, Ντέπυ.

Η Μπέλα ζητά τις επιστημονικές συμβουλές του για τα ερωτικά της με τον Βλάση, αλλά δεν παίρνει τις απαντήσεις που θέλει.

Η συμπεριφορά του Φοίβου είναι αλλοπρόσαλλη και τους προβληματίζει ακόμη περισσότερο, μέχρι που ο Βαγγέλης παίρνει την κατάσταση στα χέρια του και τους προτείνει να βγουν για νυχτοπερπατήματα σε μια αποκλειστικά ανδρική έξοδο.

Κι όταν η Ντέπυ αναρτά μια φωτογραφία της, τότε όλοι ανακαλύπτουν το ψέμα του Φοίβου. Και τα φασκόμηλα συνεχίζουν να καίνε.

Το ‘me time’ της Μπέλας…

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