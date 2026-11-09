Αλλαγή σελίδας για την «Νταντά της γειτονιάς»

Σημαντικές προκλήσεις και αλλαγή δεδομένων αντιμετωπίζει η «Νταντά της γειτονιάς» στο Mega, λόγω του αιφνίδιου θανάτου του σκηνοθέτη της, Διονύση Φερεντίνου. Το Mega αποχαιρέτησε τον σκηνοθέτη και στενό συνεργάτη του σταθμού στο φινάλε του πρώτου επεισοδίου, ενώ τα γυρίσματα της σειράς όπως είναι φυσικό διακόπηκαν για περίπου δέκα ημέρες.

Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει μεγάλο στοκ επεισοδίων, το κανάλι μείωσε τη συχνότητα μετάδοσης μέχρι νεωτέρας σε μία φορά την εβδομάδα αντί για δύο. Παράλληλα, κινήθηκαν οι διαδικασίες για να βρεθεί ο σκηνοθέτης που θα καλύψει το μεγάλο κενό του Διονύση Φερεντίνου, με βάση τη Reallife.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τον γνωστό σκηνοθέτη του «50-50» και των «Βασιλιάδων», Βασίλη Θωμόπουλο. Τα γυρίσματα ξεκίνησαν και πάλι πριν από λίγες ημέρες και η κωμική σειρά του Mega προσπαθεί να βρει εκ νέου τα πατήματά της μετά τη σημαντική απώλεια που σημάδεψε τους ηθοποιούς και την ομάδα παραγωγής λίγο πριν από την πρεμιέρα.