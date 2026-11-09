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Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο στην Αθήνα – Κλειστή η οδός Ομήρου

Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο στην Αθήνα – Κλειστή η οδός Ομήρου

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τεεμ
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Νέος συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές για ύποπτο αντικείμενο, που εντοπίστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (9/11) στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μία σακούλα, που βρέθηκε στο πεζοδρόμιο, και θεωρήθηκε ύποπτη, με αποτέλεσμα να υπάρξει κινητοποίηση της αστυνομίας και στο σημείο να σπεύσει κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Αυτή την ώρα έχει κλείσει η οδός Ομήρου, ενώ σε λίγη ώρα αναμένεται να διακοπεί η κυκλοφορία και σε τμήμα της Πανεπιστημίου, από το ύψος της Αμερικής, προκειμένου να γίνει ο έλεγχος από το κλιμάκιο του ΤΕΕΜ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

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