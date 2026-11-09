Ο Τραμπ αμφισβητεί τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ: «Πιστεύει πραγματικά κανείς ότι ήταν δίκαιες;»

Ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητεί το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, όπου καταγράφηκε συντριβή των Ρεπουμπλικανών από τους Δημοκρατικούς, αναφέροντας σε ανάρτησή του «πιστεύει πραγματικά κανείς ότι αυτές οι “εκλογές” ήταν δίκαιες;».

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος, ο οποίος πολύ σύντομα υποσχέθηκε το βράδυ της περασμένης Τρίτης πως θα αποδεχθεί τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών, επανήλθε στους ισχυρισμούς του περί νοθείας, χωρίς να κατονομάζει αυτήν τη φορά τους Δημοκρατικούς.

«Πώς θα μπορούσαν οι δημοσκοπήσεις να πέσουν τόσο έξω;;;», διερωτάται ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ οι περισσότερες δημοσκοπήσεις προέβλεπαν νίκη των Δημοκρατικών, πριν από τις κάλπες.

Ο 80χρονος Τραμπ καταφέρθηκε κατά της πρόωρης ψηφοφορίας, που επιτρέπεται στις περισσότερες αμερικανικές πολιτείες και παραδοσιακά την προτιμούν οι Δημοκρατικοί ψηφοφόροι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ορισμένα από τα αποτελέσματα της καταμέτρησης των ψηφοδελτίων της πρόωρης ψηφοφορίας ήταν «τόσο συντριπτικά που θα ήταν αδύνατο να κερδίσει κανείς, ανεξαρτήτως του αριθμού των πολιτών που θα πήγαιναν να ψηφίσουν» αυτοπροσώπως ανήμερα των εκλογών.

«Όλα εξαρτώνται από τα μηχανήματα, τα οποία είναι πολύ πιο σημαντικά από τον ίδιο τον ψηφοφόρο! Πρόεδρος DJT», προσθέτει ο Τραμπ.

«Οι εκλογές μας είναι τόσο νοθευμένες, δεν έχετε ιδέα», είχε δηλώσει ο ίδιος, ήδη, την Πέμπτη.