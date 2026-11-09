Παραιτείται από βουλευτής ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος – «Ίσως σήμερα είναι η τελευταία μου ομιλία» – ΒΙΝΤΕΟ

Την παραίτησή του από βουλευτής προανήγγειλε στη Βουλή το μεσημέρι της Δευτέρας, 9 Νοεμβρίου, ο ανεξάρτητος βουλευτής -εκλεγμένος με τον ΣΥΡΙΖΑ- Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.

«Ίσως σήμερα είναι η τελευταία μου ομιλία στη Βουλή, με το μείζον θέμα του Οδοντωτού, διότι θα παραιτηθώ της βουλευτικής ευθύνης, καθώς ο Πρωθυπουργός κήρυξε εκτεταμένη προεκλογική περίοδο και πρέπει να λάβουμε θέσεις μάχης για το καλό της κοινωνίας» ανέφερε ο κ. Παναγιωτόπουλος κατά τη διάρκεια της συζήτησης επίκαιρων ερωτήσεων στη Βουλή.