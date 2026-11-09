Κόντρα Κυρανάκη – Χρηστίδη για τη ρηματική διακοίνωση: «Κατώτερο των περιστάσεων το ΠΑΣΟΚ» – «Μην προσπαθείτε να κάνετε το άσπρο- μαύρο»

Κόντρα on air ξέσπασε ανάμεσα στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και τον Παύλο Χρηστίδη με φόντο τα ελληνοτουρκικά, τις εξελίξεις για το καλώδιο και τη γαλλική ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία, μιλώντας στο OPEN και την εκπομπή “Ώρα Ελλάδος” με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά.

Ο Γραμματέας της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης απέρριψε τις αιτιάσεις περί «παράδοσης εθνικής κυριαρχίας», τονίζοντας ότι οι άδειες για την πόντιση του καλωδίου έχουν δοθεί αποκλειστικά από την Ελληνική και την Κυπριακή Δημοκρατία. Επικαλέστηκε «υποστηρικτική δήλωση» από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ενώ ανέφερε πως υπάρχει ρηματική διακοίνωση από τη γαλλική πλευρά προς την Τουρκία και αντίδραση της Άγκυρας με έκδοση αντι-NAVTEX. Όπως είπε, πρόκειται για έργο «εθνικής σημασίας» που ενισχύει τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο, σε περιοχή που αμφισβητείται από το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

«Το πλοίο θα προχωρήσει και το καλώδιο θα ποντιστεί», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Κυρανάκης, καλώντας σε συνεννόηση στα εθνικά ζητήματα και ασκώντας κριτική στην αντιπολίτευση για «ηττοπάθεια».

«Δεν συνεννοούμαστε, θέλετε ακόμη και στα εθνικά ζητήματα, να κάνετε αντιπολίτευση. Εσείς θολώνετε την εθνική μας προσπάθεια. Είναι κατώτερο των περιστάσεων το ΠΑΣΟΚ» είπε επίσης ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Τι είπε ο Παύλος Χρηστίδης

Ο κ. Χρηστίδης αναγνώρισε τη σημασία του έργου, αλλά εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις για τη ρηματική διακοίνωση τρίτου κράτους προς την Τουρκία σε ζήτημα που, όπως είπε, αφορά σε «αναφαίρετο κυριαρχικό δικαίωμα» της Ελλάδας. Υποστήριξε ότι αυτό «θολώνει το μήνυμα και δημιουργεί μια αμφίσημη εικόνα» και ενδέχεται να δημιουργήσει προηγούμενα που μπορεί αύριο το πρωί η τουρκική πλευρά να αξιοποιήσει.

Εξαπέλυσε «πυρά» στην κυβέρνηση για υπερβολική έμφαση στην επικοινωνία και έλλειμμα ουσίας, θέτοντας ερωτήματα για το αν η διακοίνωση ήταν συμβατική υποχρέωση, καθώς και για το πότε ακριβώς εκδόθηκε. Προανήγγειλε ότι το θέμα θα τεθεί κοινοβουλευτικά, ζητώντας αναλυτική ενημέρωση και προειδοποιώντας να μη δημιουργηθούν «γκρίζες ζώνες». Παράλληλα, απέρριψε ως «ντροπιαστικό» τον υπαινιγμό ότι το ΠΑΣΟΚ δεν στηρίζει την εθνική προσπάθεια.

«Μην παίζετε με διακεκαυμένες ζώνες και μην προσπαθείτε να κάνετε το άσπρο- μαύρο», είπε επίσης ο Παύλος Χρηστίδης.

Δείτε το βίντεο του OPEN: