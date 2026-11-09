Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 49χρονος για τις «κόντρες» στην Πιερία που προκάλεσαν θανατηφόρο τροχαίο

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε 49χρονος ο οποίος καταδικάστηκε σε κάθειρξη 6 ετών για το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τον Μάρτιο του 2023 στο Βαρικό Πιερίας, κατά τη διάρκεια αυτοσχέδιων αγώνων ταχύτητας («κόντρες»), σε παράπλευρο δρόμο της ΠΑΘΕ, με απολογισμό δύο νεκρούς και δυο τραυματίες. Για την ίδια υπόθεση καταδικάστηκε 26χρονος μοτοσικλετιστής, στον οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 5 ετών, η οποία ανεστάλη ενόψει του Εφετείου.

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης τούς έκρινε ένοχους για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου. Ο 49χρονος κρίθηκε ηθικός αυτουργός στην πράξη αυτή καθώς ήταν ιδιοκτήτης της μίας από τις δύο μοτοσικλέτες που συμμετείχαν στους αγώνες. Και στους δύο αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό τού πρότερου σύννομου βίου και επιπλέον στον 26χρονο η μετεφηβική ηλικία.

Το δυστύχημα, σύμφωνα με τη δικογραφία, συνέβη, όταν δύο μοτοσικλετιστές αναμετρήθηκαν σε ευθεία μήκους 400 μέτρων. Μετά την «κόντρα», σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δύο αναβάτες κινήθηκαν αντίθετα στη διαδρομή αναπτύσσοντας ταχύτητα- πιθανότατα έπειτα από μεταξύ τους συνεννόηση για δεύτερη «κόντρα».

Κατά την κίνηση της επιστροφής, ο ένας μοτοσικλετιστής συγκρούστηκε με μοτοποδήλατο- «παπάκι» που στο ενδιάμεσο μπήκε στη διαδρομή, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν θανάσιμα τόσο ο 22χρονος αναβάτης της μίας μοτοσικλέτας όσο και ο 20χρονος αναβάτης του δικύκλου-«παπάκι». Ακόμη τραυματίστηκαν δύο νεαροί- ηλικίας, τότε, 21 και 17 ετών, που παρακολουθούσαν τον αυτοσχέδιο αγώνα.

Κατηγορούμενοι βρέθηκαν ο 26χρονος μοτοσικλετιστής που συμμετείχε στην «κόντρα» και ως ηθικός αυτουργός ο 49χρονος ιδιοκτήτης της δεύτερης μοτοσικλέτας, την οποία φέρεται να είχε παραχωρήσει (μαζί με στολή μοτοσικλετιστή) στον 22χρονο θανόντα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ