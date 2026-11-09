Πολιτικός σεισμός στην Ουγγαρία: Συνελήφθη ο αδελφός του Βίκτορ Όρμπαν, Άρον – «Εγώ είμαι ο στόχος», καταγγέλλει ο πρώην πρωθυπουργός

Σε πολιτική κρίση εξελίσσεται η σύλληψη του Άρον Όρμπαν, αδελφού του πρώην πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος φέρεται να κρατείται ως ύποπτος για υπόθεση διακίνησης ανθρώπων, σύμφωνα με δηλώσεις του πρωθυπουργού Πίτερ Μάγιαρ.

Η υπόθεση έχει πυροδοτήσει σφοδρή αντιπαράθεση, με τον Βίκτορ Όρμπαν να καταγγέλλει ευθέως μεθοδεύσεις συγκάλυψης και ξεκαθάρισμα λογαριασμών από την κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος αποτελεί τον απώτερο στόχο της επιχείρησης.

Η σύλληψη και οι έρευνες

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, ο Άρον Όρμπαν, αδελφός του πρώην πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, κρατείται ως ύποπτος για υπόθεση διακίνησης ανθρώπων, όπως δήλωσε τη Δευτέρα ο Πίτερ Μάγιαρ.

Ο Μάγιαρ ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook ότι το Εθνικό Γραφείο Ανάκτησης και Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων (NVVH) και το Εθνικό Γραφείο Έρευνας (NNI) συνεχίζουν τις έρευνές τους.



Από την πλευρά του, το NVVH ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι αρκετά άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο υπόθεσης εμπορίας ανθρώπων στη Βουδαπέστη και την κομητεία Πεστ.

Συγκεκριμένα, σε εξέλιξη βρίσκονται συλλήψεις και έρευνες κατ’ οίκον σε διάφορες τοποθεσίες στην πρωτεύουσα και την ευρύτερη περιοχή.

Οι ερευνητές του NNI και το προσωπικό του NVVH διενεργούν ταυτόχρονα ανακρίσεις από κοινού σε δύο εκκρεμείς ποινικές διαδικασίες, ενώ λεπτομέρειες για τα εγκλήματα και τις ανακριτικές ενέργειες αναμένεται να ανακοινωθούν το απόγευμα.

Σημειώνεται ότι η Κεντρική Ανώτατη Εισαγγελία Διεώξεων (KNYF) είχε ανακοινώσει στις 24 Απριλίου ότι διέταξε τη προκράτηση δύο υπόπτων σε υπόθεση που συνδέεται με εταιρείες προσωρινής απασχόλησης στο Κεντρικό Περιφερειακό Δικαστήριο της Βούδας.

Orbánův bratr Áron byl zadržen, píšou maďarská média. Expremiér reagoval: “Cíl jsem já, můj bratr je jen prostředek.” Áron Orbán má být vyšetřován z převaděčství. Vyšetřování vede nový Úřad pro navrácení a ochranu národního majetku. https://t.co/AsEwHUzMg6 — Oliver Adámek (@oliver_adamek) November 9, 2026



Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι ύποπτοι είχαν υποσχεθεί την ομαλή διευθέτηση αδειών διαμονής για εργασία «επικαλούμενοι τις σχέσεις εμπιστοσύνης που διατηρούν με ισχυρούς αξιωματούχους», ενώ στη συνέχεια μοιράστηκαν το ποσό των 17.000 ευρώ που είχαν λάβει ως προκαταβολή από επιχειρηματία για αυτόν τον σκοπό με έναν ακόμη ύποπτο.

Η KNYF ανέφερε ότι ανέκρινε τέσσερα άτομα ως ύποπτα για εμπορία επιρροής και άλλα αδικήματα, εκ των οποίων τα δύο τέθηκαν υπό κράτηση, προσθέτοντας ότι το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημά της για την προφύλαξή τους με το σκεπτικό ότι είναι ύποπτοι φυγής, κινδύνου απόκρυψης και παρεμπόδισης του αποδεικτικού υλικού.

Το οργισμένο «κατηγορώ» του Βίκτορ Όρμπαν

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης του Fidesz, Βίκτορ Όρμπαν, προέβη σε βαρύτατες καταγγελίες μέσω ανάρτησής του στο Facebook, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη.

Όπως επεσήμανε, η κυβέρνηση όφειλε σήμερα να δώσει απαντήσεις ενώπιον της επιτροπής εθνικής ασφάλειας του κοινοβουλίου σχετικά με τη δημοσιοποίηση των αρχείων των μυστικών υπηρεσιών από την εποχή του κομμουνισμού.



«Η διευθέτηση λογαριασμών χρησιμοποιείται ως μέσο αποπροσανατολισμού», τόνισε ο Όρμπαν.

«Αυτό που συμβαίνει στην Ουγγαρία δεν είναι απόδοση λογοδοσίας αλλά ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Όταν κάτι δεν βολεύει την κυβέρνηση, η AVH επεμβαίνει», πρόσθεσε, κάνοντας παραπομπή στην AVH, τη μυστική αστυνομία της κομμουνιστικής εποχής.

A volt miniszterelnök a Facebookon reagált öccse állítólagos őrizetbe vételére. A Fidesz elnöke szerint egypártrendszer kiépítése a cél. https://t.co/gWaUOqtTUv — startlap.hu (@startlapponthu) November 9, 2026



«Ο στόχος αυτού του βρώμικου παιχνιδιού είναι να εξοντωθεί ο πολιτικός αντίπαλος και να χτιστεί ένα μονοκομματικό σύστημα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Εγώ είμαι ο στόχος, ο αδελφός μου είναι απλώς ένα μέσο για έναν σκοπό», κατέληξε.