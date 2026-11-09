Εθνική Ελπίδων: Δωρεάν εισιτήρια στον δρόμο για τα τελικά

Την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου στις 12:00 αρχίζει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων χωρίς οικονομικό αντίτιμο μέσω της Ticketmaster για τον σπουδαίο αγώνα play-off της Εθνικής Ελπίδων με την Ισλανδία, ο οποίος θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στις 19:00 στο «Απόστολος Νικολαΐδης», όπως σχετικά ανακοίνωσε σήμερα η ΕΠΟ.

Η ανακοίνωση της ομοσπονδίας

«Η είσοδος για τη μεγάλη ρεβάνς της αναμέτρησης στο Ρέικιαβικ, θα είναι δωρεάν για όλους τους φιλάθλους, με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα να διεκδικεί την πρόκριση στην τελική φάση του U21 EURO, ύστερα από 25 χρόνια!

Η Εθνική Ελπίδων πραγματοποίησε εντυπωσιακή πορεία στην προκριματική διαδικασία, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στον όμιλό της με απολογισμό 9 νικών σε 10 αγώνες. Πλέον, βρίσκεται δύο αγώνες μακριά από ένα σπουδαίο επίτευγμα και την επιστροφή της σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ελπίδων.

Εξασφαλίζοντας τη θέση στο γήπεδο, γίνεστε «ένα» με την Εθνική Ελπίδων στην προσπάθειά της για την πρόκριση στα τελικά! Χρήσιμες διευκρινίσεις: Η είσοδος στο γήπεδο είναι δωρεάν, ωστόσο είναι απαραίτητη η έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου μέσω της Ticketmaster για την ταυτοποίηση του κατόχου.

Η έκδοση του εισιτηρίου πραγματοποιείται χωρίς οικονομικό αντίτιμο, με απλή καταχώριση των προσωπικών στοιχείων του φιλάθλου στην πλατφόρμα της Ticketmaster. Για την είσοδο στο γήπεδο δεν απαιτείται η χρήση του Gov.gr Wallet.»