Αγωνία στον Ολυμπιακό για τον Έσε – Η πρώτη εκτίμηση για τον τραυματισμό του

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Με αγωνιστικό κόστος πέρα από την απώλεια των δύο βαθμών ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, καθώς ο Σαντιάγκο Έσε αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού, προκαλώντας ανησυχία στις τάξεις των «ερυθρόλευκων».

Ο Αργεντινός μέσος ένιωσε ενοχλήσεις στο 56ο λεπτό της αναμέτρησης, με αποτέλεσμα να αντικατασταθεί από τον Γκουστάβο Πουέρτα.

Η πρώτη εκτίμηση κάνει λόγο για κάκωση στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του γόνατος, ωστόσο η σοβαρότητα του τραυματισμού θα ξεκαθαρίσει μετά τις απαραίτητες εξετάσεις.

Ο Έσε αναμένεται να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία τη Δευτέρα (9/11), προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος της ζημιάς, αλλά και ο χρόνος που θα χρειαστεί για την επιστροφή του στη δράση.