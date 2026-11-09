Βραζιλία: 10 νεκροί σε δυστύχημα με αυτοκίνητο που κατέληξε σε λίμνη

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Δέκα άνθρωποι, ανάμεσά τους πέντε παιδιά, έχασαν τη ζωή τους όταν αυτοκίνητο κατέληξε σε λίμνη στην περιοχή Μπάχα Μάνσα, περίπου 140 χιλιόμετρα από το Ρίο ντε Tζανέιρο, στη Βραζιλία

Το δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, με τις δυνάμεις διάσωσης να ανασύρουν και τους δέκα επιβαίνοντες νεκρούς από το όχημα.

«Τα θύματα είχαν ήδη αποβιώσει» όταν εντοπίστηκαν από τους διασώστες, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η κυβέρνηση της πολιτείας του Ρίο ντε Τζανέιρο.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν περίπου 30 πυροσβέστες και δύο δύτες, οι οποίοι συνέδραμαν στην ανάσυρση των θυμάτων.

The Rio de Janeiro government confirmed ten dead, including five children. Brazilian media say a baby was among the victims. https://t.co/KivF9TRs82 — euronews (@euronews) November 8, 2026

Οι τοπικές αρχές κάνουν λόγο για δυστύχημα, ενώ η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν το αυτοκίνητο στη λίμνη.

Την ίδια ημέρα, ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν την ευρύτερη περιοχή του Ρίο ντε Τζανέιρο, προκαλώντας πλημμύρες σε αρκετούς δρόμους, ακόμη και σε δημοφιλείς τουριστικές περιοχές, όπως η Κοπακαμπάνα.