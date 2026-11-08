Τραγωδία χωρίς τέλος στην Αίγυπτο: Τουλάχιστον 7 νεκροί και 112 τραυματίες από τη σύγκρουση δύο τρένων

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Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και 112 τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση δύο επιβατικών αμαξοστοιχιών σήμερα Κυριακή στην Αίγυπτο περίπου 76 χλμ. νότια του Καΐρου, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που έδωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Η κρατική αρχή σιδηροδρόμων ανακοίνωσε ότι ένα τρένο που εκτελούσε δρομολόγιο από τη Γκίζα προς το Φαγιούμ προσέκρουσε στο πίσω μέρος μιας άλλης αμαξοστοιχίας, η οποία κατευθυνόταν από το Κάιρο προς το Ασουάν, εκτροχιάζοντας πολλά βαγόνια.

Συνεργεία έκτακτης ανάγκης επιχειρούν να απομακρύνουν τα συντρίμμια ώστε να αποκατασταθεί η κυκλοφορία στη σιδηροδρομική γραμμή Κάιρο – Άνω Αίγυπτος, τόνισε η σιδηροδρομική αρχή, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει πόσο χρόνο θα χρειαστεί για να ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Ο πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι διέταξε τη διεξαγωγή ταχείας έρευνας και δήλωσε ότι όποιος κριθεί υπεύθυνος για αμέλεια θα πρέπει να λογοδοτήσει.

Η εισαγγελία της Αιγύπτου ανακοίνωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τον προσδιορισμό των τεχνικών αιτιών που οδήγησαν στη σύγκρουση.

Four train carriages have overturned in a major derailment, with up to 150 injuries reported and more than 50 ambulances dispatched to the scene in Giza, Egypt. https://t.co/PMGZobDwl7 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 8, 2026

Περιοχή με βαρύ ιστορικό σιδηροδρομικών δυστυχημάτων

Η περιοχή Αλ Αγιάτ, νότια του Καΐρου, έχει συνδεθεί με ορισμένες από τις φονικότερες σιδηροδρομικές τραγωδίες στην ιστορία της Αιγύπτου.

Το 2002, περισσότερα από 370 άτομα έχασαν τη ζωή τους όταν πυρκαγιά ξέσπασε σε επιβατική αμαξοστοιχία που μετέφερε ταξιδιώτες για τις εορτές. Πρόκειται για το χειρότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα που έχει καταγραφεί στη χώρα.

Επτά χρόνια αργότερα, το 2009, διαδοχικές συγκρούσεις τρένων στην ίδια ευρύτερη περιοχή είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δεκάδες άνθρωποι, ενισχύοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών.

Η Αίγυπτος διαθέτει ένα από τα παλαιότερα και μεγαλύτερα σιδηροδρομικά δίκτυα στην περιοχή και τα δυστυχήματα είναι συχνά, παρόλο που η κυβέρνηση επενδύει δισεκατομμύρια αιγυπτιακές λίρες για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου.