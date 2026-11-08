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Aίγυπτος: Τραγωδία με 4 νεκρούς και 88 τραυματίες ύστερα από σύγκρουση τρένων – ΒΙΝΤΕΟ

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Διεθνή Νέα

σύγκρουση τρένων Αίγυπτος
Πηγή: ΑΡ
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Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και σχεδόν 90 άλλοι τραυματίστηκαν όταν δύο τρένα συγκρούστηκαν την Κυριακή (8/11) νότια της αιγυπτιακής πρωτεύουσας, του Καΐρου, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

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Σύμφωνα με το Associated Press, η σύγκρουση σημειώθηκε στην περιοχή Αλ-Αγιάτ στην επαρχία της Γκίζας, περίπου 52 χιλιόμετρα νότια του Καΐρου, όταν ένα τρένο που κατευθυνόταν προς τη νοτιοδυτική επαρχία Φαγιούμ προσέκρουσε στο πίσω μέρος αμαξοστοιχίας, η οποία κατευθυνόταν προς τη νότια επαρχία του Ασουάν, σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών.

Ένα από τα τρένα εκτροχιάστηκε ανέφερε, χωρίς, ωστόσο, να διευκρινίσει ποιο.

Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 88 τραυματίστηκαν. Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε κοντινά νοσοκομεία για την παροχή των πρώτων βοηθειών και περαιτέρω ιατρικής φροντίδας, ανέφερε.

Ο υπουργός Υγείας, Χάλεντ Αμπντέλ Γκαφάρ, έδωσε εντολή στα νοσοκομεία και τις ιατρικές εγκαταστάσεις στη Γκίζα και το Μπένι Σουέφ να αυξήσουν το επίπεδο ετοιμότητάς τους και να παράσχουν την απαραίτητη φροντίδα στους τραυματίες.

Όπως υπογράμμισε το υπουργείο, συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση των τραυματιών και να τους παρέχει πλήρη ιατρική περίθαλψη.

Εντολή για διερεύνηση της αιτίας του δυστυχήματος

Ο πρόεδρος Άμπντελ Φατάχ αλ Σίσι ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι έδωσε εντολή για άμεση διερεύνηση της σύγκρουσης, προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες στους υπαιτίους.

Σωστικά συνεργεία και γερανοί εστάλησαν στο σημείο για να απομακρύνουν τα συντρίμμια και να αποκαταστήσουν τα δρομολόγια των τρένων, το συντομότερο δυνατό, ανέφερε η Αρχή Σιδηροδρόμων της Αιγύπτου.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ένας μηχανοδηγός και ο βοηθός του τραυματίστηκαν όταν δύο εμπορικές αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν στην ίδια περιοχή.

Τα σιδηροδρομικά δυστυχήματα δεν είναι σπάνια στην Αίγυπτο, η οποία έχει δαπανήσει δισεκατομμύρια δολάρια για την αναβάθμιση του σιδηροδρομικού της δικτύου τα τελευταία χρόνια.

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