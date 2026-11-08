Θεσσαλονίκη: «Δεν έχω κάνει τίποτα παράνομο, αρνούμαι την κατηγορία» λέει ο Ερρίκος Πετιλόν από τα κρατητήρια – Οι διάλογοι που «καίνε» το κύκλωμα

Από τα μεγάλα νυχτερινά κέντρα και τις πίστες της Θεσσαλονίκης, μέχρι τα δημοφιλή μπαρ, κλαμπ και τα κοσμικά στέκια της πόλης, αλλά και τα πολυσύχναστα beach bars της Χαλκιδικής, το τοπίο της διασκέδασης φαίνεται πως έκρυβε μια σκοτεινή επιχειρηματική δραστηριότητα. Η έρευνα της ομάδας ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ αποκάλυψε μία «φάμπρικα» φοροδιαφυγής, μη καταβολής φόρων και εισφορών, και αριθμούς που προκαλούν ίλιγγο.

Η δικογραφία-μαμούθ, που ξεπερνά τις 400 σελίδες, περιλαμβάνει 1.283 κατηγορούμενους και ελέγχους σε 917 εταιρείες, ενώ από τους 18 ήδη συλληφθέντες -ανάμεσά τους τρεις λογιστές, ένας δικηγόρος και γνωστοί επιχειρηματίες νυχτερινών κέντρων- ξεχωρίζει η περίπτωση του γνωστού ηθοποιού και πρώην μοντέλου, Ερρίκου Πετιλόν, ο οποίος εμφανιζόταν ως διαχειριστής ή εταίρος σε 8 διαφορετικά νομικά πρόσωπα. Το κύκλωμα δεν δίσταζε να στρατολογεί ευάλωτους πολίτες και ασθενείς έξω από νοσοκομεία, δελεάζοντάς τους με πενιχρά ποσά για να λειτουργήσουν ως «αχυράνθρωποι».

Τι λέει το κατηγορητήριο για τον Ερρίκο Πετιλόν

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του mega, όπως προκύπτει από τη δικογραφία, ο Ερρίκος Πετιλόν φέρεται ως διαχειριστής 6 εταιρειών, εταίρος 2 εταιρειών, συνολικά χρέη: 595.976,53 και στερούμενος περιουσίας.

Σύμφωνα με τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, ο γνωστός ηθοποιός και πρώην μοντέλο εμφανίζεται ως υπάλληλος υποδοχής μερικής απασχόλησης στην ΕΡΓΑΝΗ, ενώ λαμβάνει τον κατώτατο μισθό.

Τι δήλωσε στους ελεγκτές της ΑΑΔΕ ο γνωστός ηθοποιός

Πριν από μερικές ημέρες, ο Ερρίκος Πετιλόν είχε ένα τετ α τετ με ελεγκτή της ΑΑΔΕ και έδωσε κάποιες εξηγήσεις για τις 8 εταιρείες, στις οποίες εμφανίζεται να έχει συμμετοχή.

«Για την πρώτη εταιρεία είμαι ακόμη διαχειριστής, ωστόσο, βρίσκομαι σε διαδικασία να την κλείσω, λόγω οφειλών για τις οποίες δεν ευθύνομαι. Η Π.Ι. με έβαλε στην επιχείρηση και όταν ζήτησα να φύγω από την εταιρεία, αυτή εξαφανίστηκε. Ομοίως, για τη δεύτερη εταιρεία. Για την τρίτη εταιρεία, ήμουν διαχειριστής και διέκοψα. Για την τέταρτη, είμαι ακόμη διαχειριστής. Για την πέμπτη, ήμουν διαχειριστής. Για την έκτη, είμαι ακόμη διαχειριστής με ομαλή εξέλιξη. Για την έβδομη εταιρεία, ήμουν διαχειριστής και διέκοψα ομαλά. Για την όγδοη, είμαι ακόμη διαχειριστής. Σας δηλώνω ότι είμαι μόνιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης και δεν μεταβαίνω στην Αθήνα πλέον», φέρεται να δήλωσε ο ηθοποιός-μοντέλο στην ΑΑΔΕ, σύμφωνα με την εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα».

Η πρώτη αντίδραση Πετιλόν από τα κρατητήρια: Δεν έχω κάνει τίποτα παράνομο

«Είναι άδικο όλο αυτό που μου συμβαίνει. Πλησιάζει η ώρα και έχω να πω πάρα πολλά. Θα συνεργαστώ με τις Αρχές γιατί δεν έχω κάνει τίποτα παράνομο. Αρνούμαι την κατηγορία σε βάρος μου», λέει ο ίδιος ο Ερρίκος Πετιλόν, μέσα από τα κρατητήρια, στις «Εξελίξεις Τώρα».

Οι διάλογοι «φωτιά» μεταξύ των εμπλεκομένων

Το Mega μετέδωσε τους διαλόγους που «καίνε» τα μέλη του κυκλώματος.

Ι. Μ. προς Ι. Κ.: «Καλημέρα, κάνω έναρξη τον νέο (αχυράνθρωπο) με την πιτσαρία, αν μπορείς κάνε πιστοποίηση της ταυτότητας στο gov wallet, για να μην χρειάζεται να κάνει βιντεοκλήσεις και μ@. Δέχονται την ταυτότητα όταν είναι πιστοποιημένη…».

Σε διαφορετική συνομιλία στο viber μεταξύ των κατηγορουμένων καταγράφεται να συζητούν για ένα πρόβλημα που έχει προκύψει.

Ι. Κ.: «Καλησπέρα και συγγνώμη. Μην την χρησιμοποιήσεις. Υπάρχει θέμα. Θα μιλήσουμε αύριο, θα σου στείλω άλλον»

Ι. Μ.: «Σήμερα το πρωί θα την έκανα. Στο τσακ με πρόλαβες. ΟΚ».

Λίγους μήνες αργότερα, σύμφωνα με την δικογραφία που έχει σχηματιστεί, φαίνεται να επικοινωνεί ο λογιστής του κυκλώματος με τον συλληφθέντα δικηγόρο για έναν ακόμη αχυράνθρωπο των επιχειρήσεων.

Ι. Μ. προς Ι. Κ. «Ο Τ. (αχυράνθρωπος) θα πρέπει να ανοίξει προσωπική εικόνα… αν μπορείς να έχει 2 νούμερα πιστοποιημένα να δώσει αυτό που θα πάρουμε για να διαχειριζόμαστε το i-banking… Πριν πάει στο κατάστημα να με ενημερώσει για να του κλείσω ραντεβού από το κατάστημα των Σερρών που έχουμε τον γνωστό».

Τι βρέθηκε στα σπίτια των εμπλεκομένων

Ενδεικτικό του τρόπου ζωής των εμπλεκομένων, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είναι τα πολυτελή ταξίδια που πραγματοποίησαν ορισμένοι από αυτούς σε εξωτικούς προορισμούς, αναρτώντας τις σχετικές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα σε πολυτελείς βίλες του ενός επιχειρηματία εντοπίστηκαν κατά την επιχείρηση όπλα, γεμιστήρες και ακριβά ρολόγια.

Κατά την έφοδο στο σπίτι του δικηγόρου που φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις, ώστε οι επιχειρήσεις να λαμβάνουν άδειες από Δήμο, Πυροσβεστική, υγειονομικό, εκτός από τους φακέλους με ταυτότητες αχυρανθρώπων, χειρόγραφα σημειώματα με ποσοστά και τους κωδικούς Taxisnet, οι ελεγκτές βρήκαν και το κλειδί ενός πολυτελούς SUV.

Ο δικηγόρος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι του το παραχωρεί φίλος του από εταιρεία ενοικίασης, επιδεικνύοντας μισθωτήριο που… είχε συνταχθεί μόλις την προηγούμενη ημέρα.

«Εταιρικό carousel»: Τα αφεντικά δηλώνονταν… πορτιέρηδες

Πίσω από τις φωτεινές επιγραφές, τα δυνατά φώτα, τις γεμάτες πίστες και τα ασφυκτικά γεμάτα μπαρ και κλαμπ της Θεσσαλονίκης, περισσότερα από 10 μεγάλα καταστήματα φέρονται να εμπλέκονται στο εκτεταμένο κύκλωμα.

Τι συμπεριλάμβανε το λεγόμενο «εταιρικό carousel»; Εκατοντάδες εταιρείες και «αχυράνθρωποι» που χρησιμοποιούνταν ως βιτρίνα για την πραγματική ιδιοκτησία των επιχειρήσεων… Τα γνωστότερα στέκια της Θεσσαλονίκης και beach bars στην Καλλιθέα Χαλκιδικής άλλαζαν ΑΦΜ… σαν τα πουκάμισα.

Τα μαγαζιά άνοιγαν, τα προγράμματα συνεχίζονταν, οι πίστες γέμιζαν, τα μπαρ σέρβιραν και η νυχτερινή ζωή της πόλης δεν σταματούσε ποτέ. Και όλα αυτά με τα ίδια τραπεζοκαθίσματα, τις ίδιες ταμπέλες, ακόμη και το ίδιο προσωπικό, αλλά στα χαρτιά, κάθε φορά με διαφορετικό ιδιοκτήτη. Και αυτό γινόταν μόλις το ΑΦΜ πνιγόταν από τα χρέη, οπότε και «γεννιόταν» ένα νέο ΑΦΜ με άλλον αχυράνθρωπο.

Το πιο εντυπωσιακό, είναι ότι τα πραγματικά αφεντικά εμφανίζονταν δηλωμένα στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ακόμη και ως πορτιέρηδες, υπάλληλοι υποδοχής, τσεκαδόροι ή… υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων.

Έτσι, πίσω από τα φώτα της νύχτας, τα μεγάλα ονόματα της διασκέδασης και τις γεμάτες σάλες, φέρεται να είχε στηθεί ένα πολυδαίδαλο δίκτυο. Οι αποκαλύψεις προκαλούν ισχυρούς τριγμούς στην επιχειρηματική κοινότητα της Θεσσαλονίκης.