Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η ζωγραφιά του γιου της και το γλυκό που της ετοίμασαν οι κόρες της για την γιορτή της

Την ονομαστική της εορτή έχει την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, η Σταματίνα Τσιμτσιλή. Η επιτυχημένη παρουσιάστρια, μέσα από δύο δημοσιεύσεις της στο προφίλ της στο Instagram, αποκάλυψε τις όμορφες κινήσεις των παιδιών της, για την σημερινή ημέρα.

Υπενθυμίζεται ότι η Σταματίνα Τσιμτσιλή και ο Θέμης Σοφός έχουν αποκτήσει τρία παιδιά, στη διάρκεια της κοινής τους ζωής. Τον Μάιο του 2013 γεννήθηκε η πρώτη τους κόρη, η Νάγια. Ένα χρόνο μετά, τον Ιούνιο του 2014, ήρθε στον κόσμο το δεύτερο παιδί τους, η Μαίρη. Τον Απρίλιο του 2018 γεννήθηκε και ο γιος τους, Γιάννης-Εφραίμ.

Ο οχτάχρονος γιος της έμπειρης παρουσιάστριας, ετοίμασε για τη μητέρα του μία πολύ γλυκιά ζωγραφιά. Συγκεκριμένα, έφτιαξε το σπίτι τους και τα μέλη της οικογένειάς τους. Παράλληλα, η ζωγραφιά συνοδεύτηκε με ένα τρυφερό μήνυμα, καθώς έγραψε πάνω στο χαρτί: «Είσαι η καλύτερη μαμά του κόσμου».

Η 13 ετών Νάγια και η 12 ετών Μαίρη, θέλησαν να φτιάξουν ένα γλυκό για τη μαμά τους. Οι δύο κόρες της Σταματίνας Τσιμτσιλή ετοίμασαν ένα κέικ, όπως φαίνεται από την φωτογραφία που κοινοποίησε η εορτάζουσα, το οποίο μάλιστα ήταν σε σχήμα χριστουγεννιάτικου δέντρου.

«Από τα χεράκια των κοριτσιών μου για τη γιορτή μου!», ανέφερε η παρουσιάστρια, στο story της.