Λυδία Κονιόρδου: «Ως ένα διάστημα, ήθελα πάρα πολύ να έχω παιδιά – Δεν ήταν γραφτό μου»

Η Λυδία Κονιόρδου παραχώρησε μία συνέντευξη στην εκπομπή «For You». Η καταξιωμένη καλλιτέχνις μίλησε, ανάμεσα σε άλλα, για τους μαθητές της, εκφράζοντας τη συγκίνησή της και την υπερηφάνεια της για εκείνους. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο θέμα του παιδιού, σημειώνοντας πως «εγώ αποφάσισα ότι εφόσον η ζωή το φέρνει έτσι, θα ακολουθήσω αυτό που μου φέρνει και δεν θα κάνω πράγματα βεβιασμένα ή παράνομα, για να ικανοποιήσω το μητρικό μου ένστικτο».

Σε ερώτηση για το αν παιδιά της όλα αυτά τα χρόνια είναι οι μαθητές της, η επιτυχημένη ηθοποιός απάντησε: «Ε βέβαια. Καμαρώνω πάρα πολύ και είναι πάρα πολλοί οι ηθοποιοί που σήμερα είναι πρωταγωνιστές.

Τους καμαρώνω πάρα πολύ. Πολλές φορές χαίρομαι με τα κατορθώματά τους, πιο πολύ και από όταν παίζω εγώ. Τους καμαρώνω πραγματικά. Τους βλέπω τώρα και συγκινούμαι. Είναι σαν να είναι παιδιά μου».

«Είδα ότι δεν είναι για εμένα»

Μιλώντας για το θέμα του παιδιού, η καλλιτέχνις εξήγησε πως: «Ως ένα διάστημα, ήθελα πάρα πολύ να έχω παιδιά. Μου άρεσαν τα παιδιά και ήθελα να έχω. Δυστυχώς ή ευτυχώς, κανείς δεν ξέρει, εγώ αποφάσισα ότι εφόσον η ζωή το φέρνει έτσι, θα ακολουθήσω αυτό που μου φέρνει και δεν θα κάνω πράγματα βεβιασμένα ή παράνομα, για να ικανοποιήσω το μητρικό μου ένστικτο».

«Η φύση μου έλεγε παιδιά, προσπάθησα, δεν ήταν γραφτό μου. Αποφάσισα να μην ακολουθήσω μεθόδους ιατρικές και όλες τις φάσεις αυτές που έχουν σχέση με το παιδί, μία μία τις προσπέρασα γιατί είδα ότι δεν είναι για εμένα», συνέχισε.