Κύκλοι του Υπουργείου Ανάπτυξης: Με τα ψέματα της ΕΛ.Α.Σ. δεν αντιμετωπίζεται η ακρίβεια

«Τελικά οι κακές συνήθειες δεν κόβονται. Τα ψέματα της εποχής ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται στην εποχή… ΕΛΑΣ» τονίζουν κύκλοι του Υπουργείου Ανάπτυξης, με αφορμή την ανάρτηση που έκανε νωρίτερα σήμερα η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεώνη Κουφονικολάκου.

Οι ίδιες πηγές, αναφέρουν: «Ενημερώνουμε την εκπρόσωπο του κόμματος του κυρίου Τσίπρα ότι προφανώς ακρίβυναν οι τιμές από το 2019 μέχρι το 2026 εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού και δύο πολέμων, αλλά όχι με τους αριθμούς που εκείνη ψευδώς αναφέρει».

«Το γάλα δεν ακρίβυνε 58% αλλά 23%. Το ελαιόλαδο δεν ακρίβυνε 111% αλλά 30%. Και ο καφές δεν ακρίβυνε 73% αλλά 43%», τονίζουν και προσθέτουν: «όλα αυτά με βάση τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και συγκρίνοντας τον Δεκέμβριο του ’19 με τον Σεπτέμβριο του ’26».

«Την ενημερώνουμε επίσης ότι την ίδια περίοδο ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί 40% και τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί και εισπραχθεί για παραβιάσεις νόμων στην αγορά είναι τα μεγαλύτερα των τελευταίων δεκαετιών», σημειώνουν οι κύκλοι του Υπουργείου Ανάπτυξης.

«Αυτά για απόψε», καταλήγουν και δίνουν στη δημοσιότητα τον παρακάτω πίνακα: