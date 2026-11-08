Νορβηγία: Κατέρρευσε εξέδρα με οπαδούς της Μπόντο Γκλιμτ στο ντέρμπι με την Τρόμσο – Ένας φίλαθλος στο νοσοκομείο

Στιγμές τρόμου έζησαν οπαδοί της Μπόντο Γκλιμτ στη «Romssa Arena» στη Νορβηγία, όταν κατέρρευσε τμήμα της εξέδρας στο γήπεδο της Τρόμσο, την Κυριακή, κατά τη διάρκεια του ντέρμπι για την 26η αγωνιστική της Eliteserien.

Αρκετοί ήταν οι φίλαθλοι που έπεσαν στο κενό όταν υποχώρησε τμήμα της κατασκευής, ενώ ένα άτομο διακομίστηκε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Το παιχνίδι διακόπηκε λίγο πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, όταν ο τερματοφύλακας της Μπόντο, Νικίτα Χάικιν, υπέδειξε στον διαιτητή το περιστατικό που έλαβε χώρα πίσω από το τέρμα, όπου οι φιλοξενούμενοι οπαδοί στέκονταν υπό καταρρακτώδη βροχή.

Η αντίδραση των υπευθύνων ήταν άμεση, ενώ από τα μεγάφωνα του γηπέδου απευθύνθηκε έκκληση στους φιλάθλους της Μπόντο Γκλιμτ να εγκαταλείψουν την εξέδρα, ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των σωστικών συνεργείων.

«Είχαμε ένα σοβαρό περιστατικό στην κερκίδα των φιλοξενούμενων σε σχέση με τον αγώνα μεταξύ της TIL και της Μπόντο/Γκλιμτ. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένα άτομο έπεσε από τις κερκίδες και έχει τραυματιστεί», ανέφερε η Τρόμσο σε ανακοίνωσή της.

«Έως και πέντε άτομα έπεσαν από τις κερκίδες και ένα διακομίστηκε στο νοσοκομείο», δήλωσε στο Reuters μέσω γραπτού μηνύματος ο υπεύθυνος Τύπου της Μπόντο, Σίμεν Πέντερσεν.

«Το δάπεδο υποχώρησε»

Οπαδός της Μπόντο, που ήταν αυτόπτης μάρτυρας του ατυχήματος, περιέγραψε στην εφημερίδα Verdens Gang: «Στεκόμασταν και χοροπηδούσαμε στους ρυθμούς ενός συνθήματος των οπαδών, όταν το δάπεδο υποχώρησε· ράγισε στα δύο στη σειρά μπροστά μας. Υπήρχαν τουλάχιστον δύο άτομα που έπεσαν μέσα από το δάπεδο, αλλά δεν γνωρίζουμε από πόσο ύψος έπεσαν ούτε πόσοι έπεσαν συνολικά».

🔛 Le match a repris à Tromsø ! Une personne a été hospitalisée, les autres supporters impliqués seraient indemnes, après qu’une dalle de la tribune a cédé.🫤 L’accident fait évidemment beaucoup parler, et certains pensent déjà que ce match n’aurait jamais dû reprendre…🛑 Côté sportif, Bodø/Glimt a ouvert le score par Brynhildsen juste après la reprise du jeu. — Nordisk Football (@NordiskFootball) November 8, 2026

Στους οπαδούς της Μπόντο δόθηκε οδηγία να εκκενώσουν τον τομέα των φιλοξενούμενων, ενώ ζητήθηκε από τους φιλάθλους της Τρόμσο να κάνουν χώρο γι’ αυτούς σε άλλα σημεία του γηπέδου, μετέδωσε η VG.

Ο σύλλογος ανέφερε ότι το παιχνίδι, το οποίο ήταν στο 0-0 εκείνη τη στιγμή, θα ξανάρχιζε έπειτα από διαβουλεύσεις με τη νορβηγική ποδοσφαιρική ομοσπονδία (NFF), τη φιλοξενούμενη ομάδα, τους οπαδούς και την αστυνομία.