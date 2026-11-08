Μαραθώνιος Αθήνας 2026: Νικητής με ρεκόρ διαδρομής ο Αιθίοπας Μαναζότ Σιγιούμ Ταφέρι – Σταμούλης και Νούλα οι πρώτοι Έλληνες – ΒΙΝΤΕΟ

Ο νικητής του 43ου αγώνα, Μάναζουτ Σιγιούμ Ταφέρι από την Αιθιοπία, έσπασε το ρεκόρ της Κλασικής Διαδρομής στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας. Τερμάτισε πρώτος ύστερα από μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μάχη για την πρώτη θέση στα στα 42.195 μέτρα από τον Μαραθώνα μέχρι το Παναθηναϊκό Στάδιο σήμερα, Κυριακή.

Ο Ταφέρι τερμάτισε σε χρόνο 2 ώρες 10 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα, πάνω από μισό λεπτό πιο γρήγορα από την προηγούμενη κορυφαία επίδοση στην κλασική διαδρομή.

Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 2 ώρες 10 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα και ανήκε στον Κενυάτη Εντουιν Κίπτο από 2023.

Η Αιθιοπία πανηγύρισε και τη δεύτερη θέση, με τον Ασεφά Τεφερά Μενγκίσα να ακολουθεί τον συμπατριώτη του σε 2:10:18, μόλις 15 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή. Την τρίτη θέση κατέκτησε ο Κενυάτης Πάτρικ Κέτερ Κίπλαγκατ με χρόνο 2:11:22, ενώ τέταρτος ήταν ο συμπατριώτης του Βίνσεντ Κίπσανγκ Ρόνο, ο οποίος ολοκλήρωσε την προσπάθειά του σε 2:12:06.

Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσε ο Νγκούσε Αμλοσόμ Τεσφαλντέτ από την Ερυθραία με επίδοση 2:12:20.

43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας: Ο Κώστας Σταμούλης, ο πρώτος Έλληνας που τερμάτισε με χρόνο 2 ώρες και 17 λεπτά – ΒΙΝΤΕΟ

Ιδιαίτερη σημασία είχε η ελληνική παρουσία στον μεγάλο αγώνα των 42.195 μέτρων, στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, με την εκκίνηση να δίνεται στις 08:30 από τον Μαραθώνα.

Ο Κώστας Σταμούλης ήταν ο πρώτος Έλληνας που πέρασε τη γραμμή του τερματισμού, ολοκληρώνοντας τη διαδρομή σε 2 ώρες, 17 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Σημειώνεται ότι ο ίδιος κερδίζει έτσι και το πανελλήνιο πρωτάθλημα.

Ο ίδιος αφιέρωσε τη νίκη του στον προπονητή του και την οικογένειά του.