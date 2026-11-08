Φρίκη στις ΗΠΑ: Ο πρώην σύζυγός της την κρατούσε αλυσοδεμένη στο κρεβάτι και την κακοποιούσε επί δύο χρόνια για να εξασφαλίσει άδεια παραμονής

Τέλος σε έναν εφιάλτη δύο ετών έβαλε η αστυνομία στη Βόρεια Ντακότα των ΗΠΑ, απελευθερώνοντας μια γυναίκα που κρατούνταν αλυσοδεμένη στο κρεβάτι της, πέφτοντας θύμα άγριων ξυλοδαρμών και σεξουαλικών επιθέσεων. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε την Τρίτη, όταν ένας συντηρητής συγκροτήματος κατοικιών στο Φάργκο άκουσε τις κραυγές της για βοήθεια μέσα από το διαμέρισμα, ειδοποιώντας άμεσα τον διαχειριστή, που ειδοποίησε τις αρχές.

Φτάνοντας στο σημείο, οι αστυνομικοί αντίκρισαν ένα φρικιαστικό θέαμα, βρίσκοντας το θύμα δεμένο στον σκελετό ενός κρεβατιού με βαριά αλυσίδα και λουκέτο στον δεξιό της αστράγαλο, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το WCAX.

Βιασμοί, ξυλοδαρμοί και παράθυρα καλυμμένα με αλουμινόχαρτο

Το θύμα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο και, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση και ξυλοδαρμό από τον πρώην σύζυγό της, τον 40χρονο Αρτούρο Καλσάδα Μπεσερίλ -ο οποίος φέρεται να ήθελε να τη χρησιμοποιήσει για να τακτοποιήσει το μεταναστευτικό του καθεστώς- και τη σύντροφό του, την 41χρονη Ερεντίρα Αμόλες.

Μιλώντας μέσω εφαρμογής μετάφρασης, το θύμα εξήγησε ότι ο Καλσάδα Μπεσερίλ την έφερε από το Μεξικό το 2024 και την κρατούσε παγιδευμένη μέσα στο σπίτι επί χρόνια —έχοντας μια κάμερα ασφαλείας στραμμένη στο κρεβάτι της και τα παράθυρα του υπνοδωματίου της καλυμμένα με αλουμινόχαρτο, σύμφωνα με το Valley News Live.

Τρεφόταν μόλις δύο φορές την ημέρα και αναγκαζόταν να κάνει τη φυσική της ανάγκη σε έναν κουβά δίπλα στο κρεβάτι. Η Αμόλες επέστρεψε στο διαμέρισμα μαζί με την 8χρονη κόρη της λίγο αφότου οι αρχές εντόπισαν το θύμα. Και οι τρεις ενήλικες κατάγονται από την ίδια πόλη στο Μεξικό, ανέφερε ο Καλσάδα Μπεσερίλ στην αστυνομία.

Αλυσίδες με μπουλόνια, λουκέτα και το πρόσχημα του εθισμού

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο Καλσάδα Μπεσερίλ κρατούσε τη γυναίκα κλειδωμένη ώστε «να μην το σκάσει», επειδή ήταν εθισμένη στα ναρκωτικά και εκείνος δεν ήθελε να ξανακάνει χρήση, όπως μετέδωσε το Inforum. «Οι αλυσίδες στο κεφαλάρι του κρεβατιού φαίνονταν ασφαλισμένες μεταξύ τους με μεγάλα μπουλόνια, ροδέλες και παξιμάδια», ανέφερε μια έκθεση της έρευνας στην οποία είχε πρόσβαση το Inforum. «Η αλυσίδα ήταν τυλιγμένη γύρω από το κεφαλάρι και καλυμμένη με ένα αφρώδες μακαρόνι κολύμβησης (pool noodle). Οι αλυσίδες τόσο στο κεφαλάρι όσο και στο κάτω μέρος του κρεβατιού είχαν λουκέτα μάρκας Master Lock».

Εντοπίστηκε με μώλωπες στα χέρια, στα πόδια και στο πρόσωπο. Το θύμα δήλωσε επίσης ότι την είχαν γρονθοκοπήσει, αφήνοντάς της μια ουλή στο μέτωπο. Είπε επίσης στην αστυνομία ότι σε κάποια στιγμή ο Καλσάδα Μπεσερίλ και η Αμόλες φέρεται να την ακινητοποίησαν, να την ξυλοκόπησαν και να της επιτέθηκαν σεξουαλικά.

Αιχμάλωτη για την «πράσινη κάρτα» – Ο ρόλος της συντρόφου

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο Καλσάδα Μπεσερίλ και η Αμόλες κρατούσαν αιχμάλωτη τη γυναίκα -Αμερικανίδα πολίτη- με σκοπό να αποκτήσουν μεταναστευτικό καθεστώς (άδεια παραμονής), σύμφωνα με το Valley News Live. Η Αμόλες ήταν συνήθως το άτομο που διαχειριζόταν το θύμα και την «ξεκλείδωνε» από τον σκελετό του κρεβατιού, όπου ήταν αλυσοδεμένη αναφέρουν τα δικαστικά έγγραφα.

Οι γείτονες έμειναν άναυδοι από όσα ανακάλυψε η αστυνομία, με τους ενοίκους να εκφράζουν τη δυσπιστία τους για το πώς συνέβαινε ένα τέτοιο μαρτύριο μέσα στο ίδιο τους το κτίριο, παρά τις τακτικές περιπολίες ασφαλείας.

«Έχουμε περιπολίες ασφαλείας από τις 6 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ κάθε μα κάθε νύχτα», δήλωσε στο Valley News Live η Έριν Σάουερ, η οποία διαμένει στο κτίριο. «Σταματούν στους διαδρόμους, περνούν από κάθε κτίριο, κάνουν περιπολίες με αυτοκίνητο», συνέχισε.

«Αυτό είναι πραγματικά τρομακτικό. Ακούς τέτοια πράγματα συνεχώς στις ειδήσεις, αλλά το γεγονός ότι συνέβαινε κυριολεκτικά ακριβώς εκεί δίπλα…». Ο Ριντ Μπερτς, ένας άλλος γείτονας, ανέφερε ότι ανησυχούσε για την εγκληματικότητα στο συγκρότημα, αλλά ήταν «απίστευτο» το πώς κανείς δεν είχε προσέξει την αιχμάλωτη γυναίκα.

«Είναι απίστευτο. Απλώς δεν μπορώ να πιστέψω ότι κανείς δεν άκουσε τίποτα ή, ξέρετε, δεν είχε την παραμικρή υποψία ότι συνέβαινε κάτι τέτοιο», δήλωσε. «Συνήθως είναι ένα ήσυχο, γραφικό μέρος για να ζεις, αλλά το Φάργκο αρχίζει να ξεφεύγει».