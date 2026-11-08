Αντίστροφη μέτρηση για το καλώδιο: Σε πλήρη συντονισμό Αθήνα και Λευκωσία – Έτοιμο για απόπλου το γαλλικό ερευνητικό πλοίο

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η επανεκκίνηση των ερευνών για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου. Σε πλήρη συντονισμό, Αθήνα και Λευκωσία θωρακίζουν το θεσμικό πλαίσιο των πρωτοβουλιών τους, την ώρα που οι προετοιμασίες στο γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo ολοκληρώνονται. Το σκάφος πρόκειται να αναχωρήσει τη Δευτέρα από το λιμάνι του Ηρακλείου, για εξάμηνες έρευνες στην περιοχή από την Κάρπαθο μέχρι την Κύπρο, ενώ στη συνέχεια το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης προβλέπεται να επεκταθεί έως το Ισραήλ.

Κατηγορηματικό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση στέλνει η Αθήνα, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να κάνει ούτε βήμα πίσω στην άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Κυβερνητικές πηγές διαμηνύουν με νόημα ότι η Ελλάδα αποτελεί τη μοναδική αρμόδια αρχή αδειοδότησης, υπενθυμίζοντας πως το αίτημα για την επανέναρξη των ερευνών υποβλήθηκε αποκλειστικά προς τις ελληνικές αρχές, οι οποίες και προχώρησαν στην έκδοση της σχετικής NAVTEX για το ηλεκτρικό καλώδιο.

Η απάντηση της Αθήνας στον Φιντάν

Η ελληνική NAVTEX πυροδότησε την άμεση αντίδραση της Άγκυρας, η οποία απάντησε με αντι-NAVTEX και μία προκλητική ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, επαναφέροντας τις μονομερείς διεκδικήσεις που είχε καταθέσει στον ΟΗΕ το 2020. Η απάντηση της Αθήνας υπήρξε ακαριαία, με διπλωματικές πηγές να διαμηνύουν πως το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας είναι ξεκάθαρο και δεν επιδέχεται καμία απολύτως παρερμηνεία. «Οι εργασίες του γαλλικού ερευνητικού πλοίου VB Abeille Marengo θα προχωρήσουν βάσει του επιχειρησιακού προγραμματισμού της εταιρείας σε ελληνικά και κυπριακά χωρικά ύδατα και σε περιοχές ελληνικής και κυπριακής υφαλοκρηπίδας» αναφέρουν.

«Όλα καλά, όλα φυσιολογικά», δήλωσε ο Χακάν Φιντάν μιλώντας στον ΣΚΑΙ, μια δήλωση που επιδέχεται πολλαπλές αναγνώσεις. Κι αυτό διότι, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, έρχεται σε εμφανή αντίθεση με την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών το βράδυ της Πέμπτης, στην οποία τονιζόταν πως η συγκεκριμένη διαδικασία προϋποθέτει την τουρκική συναίνεση – μια παράμετρος που, κατά τους ισχυρισμούς της Άγκυρας, δεν έχει ακόμη εκπληρωθεί.

Διπλωματικές πηγές απαντώντας στα σχόλια του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών ανέφεραν ότι «η εσωτερική διαχείριση από την Τουρκία δεν μας αφορά», υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα είναι η μόνη αρμόδια χώρα για την αδειοδότηση του έργου και ενεργεί αποκλειστικά βάσει του Διεθνούς Δικαίου.

Μήνυμα αποφασιστικότητας για την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας έστειλεε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας από την Κρήτη. «Η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της στα χωρικά της ύδατα και στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Το ίδιο κάνει και η Κύπρος. Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό έργο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και φυσικά δεν πρόκειται για καμία πρόκληση της Ελλάδας απέναντι σε κανέναν», τόνισε ο κ. Τασούλας.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου τόνισε στο ΕΡΤnews πως «δεν εντυπωσιάζεται κανείς ή εκπλήσσεται με την τουρκική αντίδραση. Η αντι NAVTEX oυσιαστικά εδράζεται στη γνωστή έωλη θεωρία που ήδη έχει παρουσιάσει η Άγκυρα εδώ και έξι χρόνια. Η κυβέρνηση δεν φοβάται ούτε δειλιάζει να ασκεί τα δικαιώματά της χώρας σε κάθε σημείο».

«Η εταιρεία που έχει αναλάβει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου ζήτησε άδεια μόνο από την Ελλάδα και την Κύπρο, τις δύο χώρες τις οποίες αφορά το καλώδιο. Αφού εκδόθηκε η NAVTEX, από την πλευρά της Τουρκίας εκδόθηκε «αντί- NAVTEX». Και μόνο η έκδοση της «αντί- NAVTEX» οδηγεί στην πράξη στην κατάρριψη των επιχειρημάτων εκείνων που έλεγαν ότι η κυβέρνηση κάνει εκπτώσεις και καθιστά την Τουρκία ρυθμιστή. Διότι αν η Τουρκία ήταν ικανοποιημένη, δεν θα χρειαζόταν να εκδώσει «αντί- NAVTEX» δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στο Αction 24.

Κοινός βηματισμός Ελλάδος Κύπρου

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, ανώτερη διπλωματική πηγή στην Κύπρο αναφέρει ότι , Αθήνα και Λευκωσία βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία και εφαρμόζουν κοινό επιχειρησιακό σχεδιασμό, καθώς και κοινή αντιμετώπιση της τουρκικής αμφισβήτησης. Όπως τονίζεται, οι δύο χώρες προχωρούν στις δικές τους διαδικασίες αδειοδότησης και ναυτιλιακής ενημέρωσης, χωρίς να αναγνωρίζουν οποιοδήποτε δικαίωμα της Τουρκίας να εγκρίνει ή να παρεμβαίνει στις εργασίες του έργου.

Υπενθυμίζεται ότι η κυπριακή NAVTEX αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στις 19 Νοεμβρίου, περίπου δύο εβδομάδες μετά την αντίστοιχη ελληνική, γεγονός που αναδεικνύει τον συντονισμό των δύο πλευρών στην υλοποίηση του έργου.

Στήριξη της Ελλάδας από τη Γαλλία

Ξεκάθαρο μήνυμα συμπαράστασης στις ελληνικές πρωτοβουλίες στέλνει το Παρίσι. Η υπουργός Άμυνας της Γαλλίας, Κατρίν Βοτρίν, υπογραμμίζει πως η επιχειρησιακή συνεργασία Αθήνας και Παρισιού εμβαθύνεται και ισχυροποιείται μέσα από την υλοποίηση έργων στρατηγικής σημασίας. «Η Γαλλία συμμετέχει ενεργά στην υπεράσπιση των συμφερόντων ασφαλείας της Ελλάδας. Η Ανατολική Μεσόγειος αποτελεί ζώνη στρατηγικού ενδιαφέροντος για την ελευθερία κινήσεων των ενόπλων δυνάμεών μας, γεγονός που εξηγεί τη συστηματική παρουσία μας στην περιοχή», τόνισε η κα. Βοτρίν στην εφημερίδα “Τα Νέα”.